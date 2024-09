Hombre muere al volante por una bala perdida y atropella a una mujer que caminaba por la calle

Un automovilista perdió la vida mientras circulaba por el distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con reportes oficiales, el sujeto conducía su vehículo cuando fue impactado por una bala perdida, la cual presuntamente estaba dirigida para otra persona. Como consecuencia del suceso, el conductor perdió el control de su unidad y atropelló a una mujer que caminaba por la calle, dejándola gravemente herida.

Según los reportes de la policía de Nueva York, la víctima fue identificada como William Alcindor, de 66 años de edad. El hombre estaba conduciendo un vehículo un Nissan gris modelo 2014 y se dirigía al este de la ciudad, por Baisley Boulevard. No obstante, cuando dio un giro hacia el norte por Farmers Boulevard, en St. Albans, fue impactado por una supuesta bala perdida. Las autoridades creen que la bala iba dirigida a otra persona, pero el automovilista se cruzó por error.

Conductor muere por bala perdida y atropella a una mujer

El vehículo atropelló a una mujer que caminaba por la banqueta. Foto: New York Post.

Tras el impacto de bala, el adulto mayor perdió la vida de forma instantánea y soltó el volante de la unidad, ocasionando que esta saliera disparada y se estrellara contra una mujer de 23 años de edad, quien resultó severamente lesionada y tuvo que ser trasladada hasta un hospital local para recibir atención médica. El automovilista también fue trasladado al nosocomio, pero los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La mujer sufrió severas heridas en las piernas, pero aparentemente ya se encuentra recuperándose de sus lesiones y su vida no corre peligro. Por su parte, el tirador escapó de la policía, pero las autoridades consiguieron un retrato hablado del sospechoso. Según los reportes, el hombre es descrito como una persona de cabello negro, tez media y complexión delgada, con un peso de alrededor de 150 libras (cerca de 68 kilos).

¿Qué se sabe sobre el tirador que disparó la bala perdida?

La bala aparentemente iba dirigida a otra persona. Foto: archivo.

La última vez que fue visto, el tirador vestía una camisa negra, pantalones negros, zapatos deportivos color blanco y una máscara quirúrgica negra, dijeron los policías. Las autoridades creen que el sospechoso estaba acompañado de otras dos personas, quienes también pudieron haber orquestado el tiroteo; sin embargo, el número exacto de tiradores sigue bajo investigación mientras la policía revisa los videos captados por cámaras de seguridad, según comentaron las fuentes policiales.

Hasta ahora, el móvil del crimen no está claro. Las autoridades creen que la bala iba dirigida para otra persona, pero no se ha establecido quién era el objetivo. Hasta el martes por la mañana no se habían ejecutado arrestos ligados a este crimen. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles del caso.

