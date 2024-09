Exreina de belleza de Edomex exige ser expulsada de España para librar la mitad de su condena por robar 45 botellas

Priscila Lara Guevara, ex participante del certamen de belleza Miss Earth México 2016 y originaria de Ecatepec, Estado de México, fue detenida y condenada a 4 años de cárcel en España, debido a que robó 45 botellas de vino valoradas en 1.77 millones de dólares, en un restaurante de la ciudad española de Cáceres.

Al respecto, la mexicana pidió a las autoridades de España su expulsión del país durante 7 años, a cambio de librar la mitad de su condena por el delito cometido en un restaurante de un hotel de lujo, el 26 de octubre del 2021, en compañía de un hombre de 48 años llamado Constantin Gabriel Dumitru de origen rumano, que también fue condenado a prisión.

Las botellas de vino robadas están valoradas en 1.77 millones de dólares / FOTO: ESPECIAL

Aún no hay fecha de cuándo regresará a México

Lara Guevara habría mandado al juzgado un escrito en el que solicita al juzgado que "dicte los oficios necesarios (...) para que se proceda de manera inmediata al cumplimiento" de la resolución judicial que la enviará de regreso a México. Documento que fue firmado por su abogado, Juan José Collado Barriga, también defensor del coautor del robo, Constantin Gabriel Dumitru.

No obstante, aunque la expulsión de la ex concursante de belleza fue concedida a mediados del mes de agosto del 2024 por la Audiencia Provincial de Cáceres a petición de su abogado, quien declaró que esta es "inminente", aún no se ha ejecutado por lo que no hay fecha de cuándo volverá a México.