Kamala vs Trump: ¿Qué panorama dejó el debate presidencial en EU?, expertos responden

El pasado 9 de septiembre de 2024, se celebró el segundo debate presidencial de Estados Unidos, siendo un hecho histórico para el desarrollo democrático del país norteamericano al tratarse del primer enfrentamiento cara a cara entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

Dicho ejercicio político fue interpretado por expertos y espectadores por igual, como una muestra clara de las habilidades discursivas de la candidata demócrata de 59 años, pues el propio Donald Trump declaró que no tiene planes de participar en un segundo debate contra Kamala Harris.

Sigue leyendo:

Elecciones en EU 2024: ¿El voto latino definirá el futuro de Kamala Harris y Donald Trump?

Elecciones en EU 2024: ¿Repetirá Kamala Harris el destino de Hillary Clinton?

De manera exclusiva para Heraldo Media Group, a través del espacio de Oscar Mario Beteta en Heraldo Radio, cada semana se realiza una mesa de análisis electoral en torno al próximo ejercicio democrático en Estados Unidos, en esta ocasión, figuras con gran relevancia en el tema político estadounidense desdibujaron el panorama posterior al debate presidencial.

La Dra. Tonija Hope, directora del Centro de Asuntos Internacionales Ralph J. Bunche, en la Universidad Howard, en Washington D.C, dijo que el pasado debate, despejó las dudas que existían entre los dos candidatos, pues la discusión marcó la línea entre los dos candidatos.

Respecto a las posibilidades de otro debate presidencial entre Kamala y Trump, Edgar Ernesto López Vallejo, vocero del partido demócrata en México, afirmó que esa posibilidad está alejada de la realidad. Pues el expresidente no se "arriesgará" por una segunda ocasión.

"No se arriesgará a hacer otro debate, no tenia idea de las políticas ni las soluciones (...) No tiene claridad entre lo que es real y lo que no es real. No tiene ningún lugar en la casa blanca "