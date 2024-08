Elecciones en EU 2024: ¿Repetirá Kamala Harris el destino de Hillary Clinton?

El próximo martes, 5 de noviembre de 2024, será el día en que se desarrollará uno de los ejercicios democráticos más importantes en el mundo, las elecciones presidenciales en EU. Este evento histórico que tendrá lugar en medio de un clima de incertidumbre política a nivel global, pues los candidatos presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump, se posicionan como figuras clave para el futuro del país norteamericano.

Por medio de un espacio que buscará una visión parcial y objetiva del futuro proceso político en Estados Unidos, Heraldo Media Group, durante el programa en radio de Oscar Mario Beteta, ofrece una Mesa de Análisis sobre el panorama electoral del país vecino. Con la participación de expertos y expertas en materia internacional, se examinará a detalle los aspectos más relevantes de la elecciones del próximo 5 de noviembre.

La Dra. Tonija Hope, directora del Centro de Asuntos Internacionales Ralph J. Bunche, en la Universidad Howard, en Washington D.C, compartió su opinión sobre el papel que recientemente ha desempeñado la fórmula demócrata, Harris - Walz, la cual aseguró será un problema para el equipo de campaña de Donald Trump.

“No saben con qué ángulo atacarles, están perdidos y no saben como atacarlos”, expresó para heraldo Media Group

De igual forma, la experta en asuntos internacionales reafirmó sus deseos por ver a una fórmula demócrata digna para la presidencia de norteamericana. “Hay más gente en mi país que están de acuerdo con las figuras neutrales, todo el mundo va a salir y votar por la fórmula que regresará la dignidad a la Presidencia".

Dentro de la coyuntura electoral estadounidense, la Dra. Mariana Aparicio Ramírez, internacionalista y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, hizo hincapié en el reciente declive de Donald Trump, figura que parecía ser el ganador de las elecciones debido a suceso ajenos a su campaña, como lo fue el atentado en su contra.

"Al expresidente no le está saliendo nada bien, estaba muy claro en las encuestas, pero la fórmula Harris - Walz está ganando fuerza (...) No saben como reconfigurarse nuevamente, pero como decimos en México, esto no se termina hasta que se termina", constató la catedrática de la UNAM