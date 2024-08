Elecciones EU 2024: ¿qué problemáticas ciudadanas tendrán que resolver los candidatos de llegar a la presidencia?

Durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024 llevada a cabo este lunes 26 de agosto en el programa "Referente de la noche" con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión, se habló sobre los perfiles de los representantes de los partidos Demócrata y Republicano, en el contexto de las elecciones de Estados Unidos 2024.

Los expertos invitados de este lunes, Larry Rubin, presidente de la American Society de México, y Edgar López, portavoz del partido demócrata en México, brindaron sus puntos de vista sobre lo que harán los candidatos el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris de llegar a la presidencia de Estados Unidos, y las problemáticas que deberán atender.

Durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024, Larry Rubin apuntó que para la ciudadanía estadounidense, es muy importante que el próximo presidente de los Estados Unidos pueda responder a tres necesidades esenciales, sin importar si es demócrata o republicana:

Manejar la economía

Manejar el narcotráfico

Atender el tema migratorio

"Quien mejor pueda hacerlo, creo yo será el que se quede en la Casa Blanca", aseguró el presidente de la American Society de México.

En ese sentido, planteó que aunque hay varios ciudadanos estadounidenses que ya tienen definido por quién votarán, según sean republicanos o demócratas, "son los del centro los que juegan un papel importantísimo porque esos pueden irse de un lado u otro, creo que definitivamente todavía hay espacio para que se gane a esas personas", dijo Rubin.

Y destacó que el hecho de que Robert F. Kennedy Jr. se sumara a la campaña de Donald Trump, un personaje que había sido demócrata, "que se sume con Trump sin duda le abona, porque es un nombre pesado en la política estadounidense", resaltó.

A su vez, Larry Rubin consideró que Donald Trump ya estuvo durante 4 años al frente de Estados Unidos "y lo que vimos es diferente a la retórica que manejó en la campaña, porque en la campaña pensamos que sería un presidente que destrozaría el TLCAN y el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá lo cual no es cierto, le dio continuidad y creó un TMEC que ha sido un instrumento muy valioso para la comunidad empresarial", subrayó.

También, sobre el miedo de que Trump vaya a cerrar la frontera con México, Rubin afirmó que un presidente no tiene las facultades para hacerlo, "lo pueden hacer los gobernadores, pero el presidente está limitado a lo que puede hacer, puede poner una valla la puede hacer muy grande si quieres, pero no puede hacer mas que eso, cualquier presidente debe apegarse a la Constitución", expresó.

Lo que sí será interesante de ver, dijo para El Heraldo Televisión, es quién va a ganar el Congreso, ya que la presidencia de Estados Unidos está limitada al mismo Congreso, "si gana todo el Congreso Trump con los republicanos habrá que ver qué va a hacer porque eso no lo había ganado en 2016".

Harris construirá reforma migratoria y promoverá una economía en beneficio de EU y México: López

Por su parte, el portavoz del partido demócrata en México, Edgar López, señaló durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024 que más allá de que los estadounidenses estén entusiasmados con Kamala Harris, ella verdaderamente ha demostrado que "es una mujer de ley, capacitada y que ha peleado bien (...) que es capaz de sentir el regocijo, el mensaje es que estamos peleando por un futuro mejor donde se vale ser feliz", expresó.

Contó que lo único que han hecho los republicanos es atacar a Kamala Harris a partir de ofensas misóginas, "vamos a ver de aquí a las 2 semanas cómo prosiguen los ataques, eso va a empezar a establecer en el imaginario estadounidense una especie de balance, hubo un pico con la convención republicana, otro con la convención demócrata, y ahora va el spring de aquí a noviembre", manifestó.

Al respecto agregó que esta es una elección muy cerrada, "pero no nos vamos a confiar, lo importante es llamar a la gente a votar". Y Edgar López resaltó para El Heraldo Televisión dos aspectos esenciales del discurso de Kamala Harris donde habla de la política que desarrollará como presidenta:

La candidata demócrata construirá una reforma migratoria que tenga sentido para los migrantes y para los locales dentro de la ley en Estados Unidos, así como buscará una forma de legalizar lo que están haciendo los migrantes.

En ese sentido, el portavoz demócrata destacó que "a Donald Trump no le interesa resolver el tema de la migración ni sabe cómo, le interesa usarlo como cuña para su base supermacista y eso quiere decir que el puerquito va a ser México, además que no haya echado a perder el TMEC no quiere decir que no lo vaya a hacer esta vez, realmente no es un hombre serio como dijo Kamala".

La candidata demócrata promoverá una economía de oportunidad, de justicia y de inclusión donde los beneficiados sean la mayor parte del pueblo.

Edgar López explicó que "la ganancia de uno no tiene porqué ser la pérdida de otro (...) básicamente dice que quiere una economía que me beneficie a mí y a mi vecino, y el vecino de Estados Unidos es México, además desde la perspectiva demócrata queremos enfocarnos en la crisis migratoria y climática, y la mejor forma de hacerlo es con la colaboración serena y responsable, y eso es algo que no va a pasar con Trump", planteó.

Finalmente agregó que lo más preocupante de que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos es que "el 6 de enero será el proyecto 2025 que le permitirá desmantelar el sistema de pesos y contrapesos para que ni el sistema judicial sea independiente ni el congreso ni la administración", concluyo en el programa "Referente de la noche" con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión.