"Se me fueron juntos": madre de hermanos que murieron en laguna de Tijuana, pide apoyo para gastos funerarios

Jesús Alejandro y Eduardo Daniel de 13 y 16 años, respectivamente, murieron ahogados el pasado lunes 5 de agosto en la laguna del Rancho La Herradura ubicada cerca de casa en Villas del Carmén, Tijuana, Baja California.

Tras la trágica muerte de los hermanos Valenzuela, la familia ha sufrido un gran golpe, especialmente a su madre, Brenda Valenzuela, quien no dijo no tener palabras para describir lo que sentía; "Me siento en shock".

Así ocurrió la tragedia en la que 2 hermanos murieron

El accidente en el que murieron los dos hermanos, quienes iban acompañados de un amigo, decidieron visitar la laguna antes mencionada, en el que Jesús Alejandro, el menor de los hermanos se metió y no logró salir del agua. Ante ello, su hermano Eduardo se lanzó al agua para rescatarlo; sin embargo, ambos se ahogaron en el intento.

Tras el incidente y la entrega de los hermanos fallecidos por ahogamiento, el proceso ha sido dolorosa para la madre y la familia, el cual, se ha visto agravado por un detalle en el acta de defunción, lo cual, ha retraso el trámite y por ello, la entrega de los cuerpos de sus hijos.

Una pérdida irreparable para la familia, harán homenaje en honor a los hermanos

La madre expresó que sus hijos eran muy sociales y queridos por familia, amigos y vecinos, y los hermanos eran muy unidos, ya que el hermano mayor nunca dejaba solo al más pequeño;

"Se me fueron juntos", expresó la madre de Jesús y Eduardo.

Finalmente, la pérdida de los menores ha dejado en una complicada situación a la familia Valenzuela, debido a los inesperados gastos en trámites y funerarios.

Por ello, la mamá de Jesús y Eduardo han solicitado ayuda a la población mexicana ofreciendo su número de cuenta bancaria para quienes deseen apoyar: Banorte 4915 6694 5119 9655.