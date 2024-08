En redes sociales, familiares y amigos de Débora Rebeca Xi Artola, la quinceañera que murió electrocutada en una terraza de Guatemala, han compartido nuevas imágenes y videos de la fiesta de XV años que tuvo la adolescente días antes de perder la vida de una forma trágica. En las fotografías - compartidas en redes sociales - se ve a la joven en una lujosa celebración, rodeada de flores, mariposas y decenas de regalos.

Días después de la fiesta, durante la tarde del 1 de agosto, Débora perdió la vida. Según las autoridades locales, la adolescente había subido a la terraza de una casa, junto a sus amigos; sin embargo, mientras estaban en la azotea, ella tropezó y terminó chocando contra los cables de alta tensión. El cuerpo de la quinceañera se enredó en los cables y sufrió una fuerte descarga eléctrica, misma que la decapito.

Tenía una camioneta llena de regalos.

El accidente quedó grabado por vecinos de la zona, quienes presenciaron lo ocurrido y no pudieron hacer nada para salvar a la menor de edad. Tras el percance, el Departamento de Bomberos de Alta Verapaz informó que la joven murió por una fuerte descarga eléctrica. Aunque no se revelaron los motivos por los que la adolescente estaba en la terraza, en medios locales trascendió que ella, y sus amigos, habían subido a lo alto de la casa para tomar fotografías.

La joven bailó el vals con sus familiares.

Ahora, en redes sociales, familiares y amigos de Débora se despiden de ella y han compartido imágenes exclusivas de su fiesta de cumpleaños, la cual se celebró días antes del accidente. En las fotografías se ve que la quinceañera utilizó un vestido rosa para su celebración; también se ve que el lugar donde se llevó a cabo la fiesta estuvo decorado con elementos de color rosa, entre los que resaltan: flores, mariposas, brillos y más. En otros videos se ve a Débora bailando el vals con sus familiares y amigos, así como subiendo todos los regalos que recibió a una camioneta.

A Débora Rebeca le habrían regalado una motocicleta en su fiesta

La joven habría recibido una moto de regalo.

En otra de las imágenes se ve a la joven recibiendo una motocicleta con un moño rosa, la cual aparentemente sería uno de sus regalos de sus XV años. En todas las fotografías se ve a Débora disfrutando de sus festejos y celebrando en compañía de sus invitados. Actualmente, sus videos se han difundido en redes sociales y han sido compartidos por decenas de internautas, quienes lamentaron el accidente que sufrió y piden a las autoridades que el caso se investigue.

La joven había celebrado su fiesta de cumpleaños.

Hasta ahora, se desconocen los motivos por los que la joven y sus amigos se encontraban en la terraza de la casa, por lo que las personas piden que sean esclarecidas las causas por las que la quinceañera se accidentó. "Ella no era la única que estaba cerca, que raro a los demás no les pasó nada"; "yo creo que el cabello era lo que toco el cable"; "como es que no se daba cuenta del peligro", son algunos de los comentarios en redes sociales.