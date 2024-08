¿Quién era Javier Acosta, el joven que se aplicó la eutanasia por una bacteria que empezó a comérselo?

Javier Acosta es un joven colombiano que recientemente ha ganado popularidad en todo el mundo, luego de que se difundieron una serie de videos en los que anunció que se aplicará la eutanasia tras pasar más de un lustro enfermo. Su caso rápidamente causó conmoción en las redes sociales debido al inusual diagnostico que tenía, ya que todo inició a raíz de que él se metió a nadar a una alberca, en lo que pretendían ser unos días de diversión.

En la grabación viral, que circula en distintas plataformas digitales, se oye al joven explicar que tiene un extraño cáncer en la sangre, el cual ya no tiene cura. "Me diagnosticaron cáncer en la sangre y no hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar. Mañana me trasladan para otra clínica y lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia", dijo Acosta en su grabación.

De igual manera, el joven explicó que la eutanasia es "una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”. Tras su desgarradora despedida, decenas de medios colombianos han indagado en la historia de vida del joven, originario de Bogotá.

Según las investigaciones, Javier Acosta es un joven colombiano de 36 años de edad. En redes sociales se mostraba como un hombre apasionado por el fútbol y seguidor del equipo Millonarios. Aparentemente, el joven estaba en silla de ruedas por un accidente que sufrió hace más de nueve años; no obstante, esto nunca fue impedimento para él, ya que - pese a su discapacidad - consiguió un diplomado y trabajaba en proyectos a favor de las personas con discapacidad, el cual tenía como objetivo beneficiar a las personas sin importar su religión o su nivel social.

¿Qué le pasó a Javier Acosta?

En entrevista con medios locales, Acosta confirmó que su calvario comenzó hace cinco años, luego de que contrajo la bacteria Candida Auris, la cual es un tipo de hongo que causa infecciones graves. “La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, dijo.

Agregó que los médicos le dieron la opción de amputar su pierna, pero esto no aseguraba que la infección no se me pasara a cualquier otra parte del cuerpo. "No hay tratamiento que valga", sentenció el joven.