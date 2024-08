Estadounidense muere a causa de peligrosa enfermedad equina transmitida por mosquitos

Un residente de Nueva Hampshire, en Estados Unidos, quien fue infectado por el virus de la encefalitis equina oriental transmitido por mosquitos falleció este martes 27 de agosto, informaron los funcionarios de salud del estado.

La infección del residente de Hampstead fue la primera en el estado en una década, informó el martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire. El residente, a quien el departamento sólo identificó como un adulto, había sido hospitalizado debido a síntomas graves del sistema nervioso central, dijo la agencia.

"La última notificación de casos de infección humana por este virus en New Hampshire fue en 2014, cuando el DHHS identificó tres contagios, incluidas dos muertes", añadió la dependencia.

Alrededor de un tercio de las personas que desarrollan encefalitis por el virus mueren a causa de las infecciones, y los supervivientes pueden sufrir discapacidades mentales y físicas de por vida.

Sigue leyendo:

Científicos descubren la verdad de un supuesto mensaje extraterrestre de 1977

Localizan sin vida a madre de los creadores de contenido "Los Patojos"; ¿qué se sabe del caso?

¿Cómo identificar los síntomas de esta enfermedad?

La enfermedad es transmitida por la picadura de mosquitos. Foto: AP

No hay vacuna ni tratamiento antivírico disponible para las infecciones, que pueden causar síntomas parecidos a los de la gripe y provocar una enfermedad neurológica grave junto con la inflamación del cerebro y las membranas que rodean la médula espinal.

“Cuando causa una infección, es muy, muy grave. Aunque es una infección muy rara, no tenemos tratamiento para ella”, dijo el doctor Richard Ellison, inmunólogo y especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Memorial de la Universidad de Massachusetts, en declaraciones recogidas por The Associated Press.

“Una vez que alguien la contrae, lo único que podemos hacer es proporcionarle cuidados de apoyo, pues el virus puede matar a la gente”.

Se detectan en EU alrededor de 11 casos al año

Durante el verano se vuelven habituales las enfermedades por mosquitos. Foto: AP

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, suele haber unos 11 casos humanos de encefalitis equina del este del país al año. Dos de las tres personas infectadas en Nueva Hampshire en 2014 murieron.

El departamento de salud dijo que el virus también se ha detectado en un caballo y varios lotes de mosquitos en Nueva Hampshire este verano, y las personas en Massachusetts y Vermont también han sido infectadas. Los mosquitos portadores del virus a veces se pueden encontrar en zonas que solían ser terrenos pantanosos que se han convertido pero donde todavía pueden encontrar hábitat, dijo Ellison.

Las autoridades de salud pública de los estados donde se producen infecciones transmitidas por mosquitos recomiendan a la gente que tome precauciones, evitando las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelente, el uso de mangas y pantalones largos y evitando las actividades al aire libre a primera hora de la mañana y por la noche, cuando los mosquitos están más activos. También es importante eliminar el agua estancada donde se crían los mosquitos.