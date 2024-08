"El Mayo" Zambada: ¿cuántos días faltan para la audiencia del exlíder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos?

En días pasados, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer la fecha exacta en la que se realizarán las primeras audiencias en contra de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán Lopez, quienes fueron detenidos el pasado 25 de julio en territorio estadounidense. Cabe mencionar que ambos criminales serán acusados por cargos de narcotráfico en distintas fechas y en diferentes estados.

Fue el pasado 1 de agosto cuando Ismael, "El Mayo", Zambada acudió a su primera audiencia en Texas, Estados Unidos. En aquella ocasión, el exlíder del Cártel de Sinaloa se presentó en silla de ruedas, vestido con ropa deportiva en color azul y unas sandalias. La duración de aquella audiencia fue menor a los 10 minutos. Ahora, el compadre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", tendrá que volver a enfrentar a la justicia en tan solo unos días.

Sigue leyendo:

El Mayo Zambada no es investigado como narcotraficante, pero sí es atendido como víctima por la FGR: Adela Navarro

Captan momento exacto en que despega avión en donde secuestraron a "El Mayo" Zambada: VIDEO

¿Cuántos días faltan para la audiencia de "El Mayo" en Estados Unidos?

La audiencia se realizará los primeros días de septiembre. Foto: archivo.

De acuerdo con la información de Ken Salazar, "El Mayo" tendrá su siguiente audiencia ante la Corte de Texas el próximo 9 de septiembre. Mientras que Joaquín Guzmán tendrá su audiencia el 30 de septiembre en Chicago. Actualmente, el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra detenido en El Paso y una jueza ha determinado que sólo podría ser enviado a otro de los cinco estados que lo requieran en caso de que un fiscal le emitiera una acusación criminal que sea considerada como prioritaria.

La detención de Zambada ocurrió durante la tarde del jueves 25 de julio en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, cerca de El Paso. El entonces líder del Cártel de Sinaloa se encontraba junto a Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", hijo del conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Ambos quedaron detenidos y se espera que en los próximos días enfrenten a la justicia estadounidense.

¿Cómo fue detenido "El Mayo" Zambada?

El narcotraficante se encuentra privado de la libertad. Foto: archivo.

A través de una carta, emitida por los abogados de "El Mayo" Zambada, revelaron que el capo fue víctima de secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo". Según la misiva, el líder del Cártel de Sinaloa pensaba que asistiría a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y con el diputado Héctor Cuén Ojeda; sin embargo, el hijo de "El Chapo" lo llevó a Texas y lo entregó a las autoridades estadounidenses.

Hasta ahora, Zambada se ha declarado no culpable de los cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Mientras que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ha asegurado que su administración no tiene nexos con el crimen organizado: "no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del Presidente, no hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa".