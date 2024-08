Un nuevo video reveló los últimos momentos de "El Mayo" Zambada en México antes de su detención en El Paso, Texas, por las autoridades estadounidenses, en el clip que se difundió por medios locales de Culiacán, entidad de donde era originario y presuntamente se había ocultado.

Los minutos que capturan el despegue muestran un espacio abierto donde circulan algunas camionetas y vacas caminando, en otra escena de la cámara aparece de manera rápida la avioneta a punto del despegue con un estruendo en el lugar que se escucha en el video.

El video que se difundió en redes sociales concuerda con las imágenes de las pistas que reveló la Fiscalía en conjunto con su comunicado en este clip mostró el aeródromo localizado a 20 metros de la Finca donde murió asesinado Héctor Melesio Cuén, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

La zona se llama Huertos del Pedregal donde ocurrió el secuestro tal como lo señalan las autoridades mexicanas por lo que ordenaron una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. El momento previo se observa una camioneta tipo pick up donde aseguran que trasladaron a "El Mayo" hasta el avión, en este momento ya en contra de su voluntad.

En la carta que reveló el capo mexicano aseguró que el día de su detención entró a la Finca San Julián donde sufrió la emboscada.

"Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta"