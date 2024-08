El Mayo Zambada no es investigado como narcotraficante, pero sí es atendido como víctima por la FGR: Adela Navarro

Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Zeta de Tijuana, habló en entrevista con Sandra Romandía para El Heraldo Radio, sobre la detención de El Mayo Zambada y las inconsistencias que envuelven este caso donde "de ser un narcotraficante, no lo están investigando como narcotraficante, pero sí lo están atendiendo como víctima", expresó.

Y al respecto acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) le está dando celeridad a las investigaciones sobre lo declarado en la carta de Zambada García, menos a lo mencionado sobre la reunión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, "este último es el único que la Fiscalía no investigó", remarcó.

Durante el programa Romandía en el Heraldo, Adela Navarro señaló que a pesar de que desde 1998 existen "causas abiertas" en la FGR en contra de El Mayo Zambada, la Fiscalía nunca lo investigó, "no lo persiguió no lo procesó", pero a partir de su detención el pasado 25 de julio, la FGR sí lo está atendiendo como víctima.

"A partir de su detención el 25 de julio y de que él mismo a través de su abogado dio a conocer su versión, la FGR lo toma como una declaración buena y la investiga, y de ahí se desprenden muchas sentencias o procesos", resaltó.

La directora del Semanario agregó que lo que más interesante de este caso es que "la FGR va a solicitar una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López (el hijo de El Chapo), por haber secuestrado a El Mayo Zambada, es decir, de ser un narcotraficante, no lo están investigando como narcotraficante, pero sí lo están atendiendo como víctima y le están dando celeridad a la investigación para darle justicia expedita y solicitar una orden de aprehensión contra quien dice él que lo secuestró para entregarlo a otro país".

Adela Navarro destacó también que la Fiscalía General de la República (FGR) ha ido investigando cada uno de los detalles descritos en la carta de El Mayo Zambada donde habla de que lo secuestraron, del asesinato de Héctor Melesio Cuén, y que se había convocado a una reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sin embargo "este último no lo investigó".

"La FGR investiga y da con el lugar de los hechos, investiga y acusa de secuestrador a Joaquín Guzmán, investiga y señala que efectivamente Héctor Melesio Cuén fue asesinado no en la gasolinera sino donde dice El Mayo Zambada (...) pero no investiga si Rubén Rocha estaba en el lugar de los hechos", acusó.

Al respecto, contó para El Heraldo Radio que al gobernador de Sinaloa no lo llamaron a declarar, "tuvieron una conversación donde el gobernador les da su versión donde de manera muy evidente él dice que convenientemente se había ido en un vuelo privado de un aeropuerto privado a una ciudad en los Estados Unidos, cosa que nada más él puede comprobar y la Fiscalía lo da por hecho, pero no lo está investigando como las otras cosas que sí dijo Zambada García"

Esto te habla de la impunidad que hay en el estado de Sinaloa con el gobernador, lamentó Navarro Bello, ya que no está siendo investigado de manera apropiada y correcta en esta carpeta de investigación de la FGR.

"Y sabemos que no está siendo investigado y que no va a ser investigado por estos espaldarazos que está dando el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y quien lo va a suceder, Claudia Sheinbaum Pardo, que están diciendo 'no pasa nada", subrayó la directora del Semanario.