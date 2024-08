Así fue la última publicación de Débora Rebeca, la quinceañera que murió electrocutada en Guatemala

Durante las últimas horas el nombre de Débora Rebeca Xi Artola volvió a acaparar la atención en redes sociales y esto se debe a que se dio a conocer cuál fue la última publicación que hizo la quinceañera guatemalteca que terminó decapitada tras recibir una fuerte descarga eléctrica, por lo que, como era de esperarse, el desafortunado episodio nuevamente volvió a tomar fuerza en plataformas digitales.

Todo este revuelo en torno a Débora Rebeca Xi Artola se originó gracias a la actividad en redes sociales que ha tenido su hermano mayor, Ricardo, quien hace apenas unos días realizó una publicación en la que aseguró que la muerte de su hermana no fue accidental, por lo que ofreció una recompensa a cambio de información que ayude a esclarecer el caso y posteriormente ha dejado ver lo mucho que extraña a su consanguínea y fue en uno de los videos que le compartió donde etiquetó su perfil de Facebook y gracias a ello se pudo ver qué fue lo último que compartió.

Esta fue la última publicación que hizo Débora Rebeca, la quinceañera que murió electrocutada

El perfil de Débora Rebeca, la quinceañera que murió electrocutada en Guatemala, se encuentra en modo privado, por lo que es muy poca información la que se puede ver, sin embargo, su último post público fue precisamente la actualización de su foto de perfil, con la cual, llevaba más de año y medio.

La fotografía que compartió Débora Rebeca no estuvo acompañada por ningún texto ni nada por el estilo, sin embargo, la imagen dejó ver que era parte del ARMY de BTS, la famosa banda de K-Pop pues se trataba de una imagen animada de una jovencita usando una gorra con el logotipo de la afamada agrupación, además, estaba haciendo un corazón con sus dedos.

Esta fue la última publicación pública que Débora Rebeca hizo en su Facebook. Foto: FB: Débora XI Artola

Como era de esperarse, la última publicación pública de Débora Rebeca causó una gran conmoción en plataformas digitales donde nuevamente se lamentó el fallecimiento de la joven pues consideran que precisamente su fotografía de perfil de Facebook denotaba lo tranquila e inocente que era y gracias a ello las versiones en las que se asegura que su muerte no fue un accidente tomaron nuevamente fuerza.

“No fue un accidente” asegura el hermano de la quinceañera que murió electrocutada

La trágica muerte de Débora Rebeca ocurrió el pasado 1 de agosto y en las primeras versiones se aseguraba que la menor se estaba tomando una serie de fotos en la azotea de su casa cuando de manera accidental tocó los cables de alta tensión, por lo cual, terminó calcinada y decapitada, sin embargo, días más tarde se reveló un video en el que se pudo apreciar que la joven estuvo acompañada por un grupo de amigos previo a su fallecimiento por lo que dichas imágenes dieron pie a que se realizaran todo tipo de especulaciones.

El hermano de Débora Rebeca ha dejado ver que se encuentra muy afectado por la muerte de su consanguínea. Foto: FB: Ricardo XI Artola

Tras la difusión del referido video, Ricardo Xi, hermano de Débora Rebeca, utilizó sus redes sociales para ofrecer una jugosa recompensa a cambio de información que ayude a esclarecer el caso pues considera que el fallecimiento de su hermana no fue accidental y pretende hacerle justicia.

El hermano de Débora Rebeda le dedica mensajes de manera constante a su hermana. Foto: FB: Ricardo XI Artola

“Ustedes y yo sabemos perfectamente que no fue un accidente, por tanto, mi persona ofrece la cantidad de Q 30.000.00 quetzales a la persona que proporcione a mi persona información verídica sobre lo ocurrido, hago esto para dejar un precedente de que actos que atenten o dañen la integridad física de una persona no quede impune, me comprometo en mantener en anonimato a la persona que proporcione dicha información. Lo único que quiero es que se haga justicia”, fue el texto que compartió el hermano de Débora Rebeca, quien también agradeció las muestras de cariño que ha recibido su familia ante esta complicada situación.