“No fue un accidente”: Familia de la quinceañera que murió electrocutada ofrece recompensa a cambio de información

El pasado 1 de agosto una quinceañera llamada Débora Rebeca Xi falleció de forma trágica luego de haber recibido una potente descarga eléctrica cuando se encontraba en la terraza de un domicilio ubicado en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala y en un inicio trascendió que había tocado los cables de alta tensión de manera accidental cuando se estaba tomando una selfie, sin embargo, días después se difundió un video en el que se muestra que la joven no tenía a la mano ningún dispositivo y que estaba acompañada por otros jóvenes, por lo que dicha grabación dio pie a nuevas teorías y durante las últimas horas trascendió que su familia ofrece una jugosa recompensa a quien pueda brindar información que aclare de una vez por todas este desafortunado caso.

Como se dijo antes, fue la tarde del pasado 1 de agosto cuando se reportó la muerte de la joven de 15 años llamada Débora Rebeca Xi y su muerte se hizo viral en plataformas digitales debido a que decenas de personas presenciaron, grabaron y difundieron en redes el video del momento exacto en el que la menor recibía la potente descarga eléctrica, la cual, provocó que terminara decapitada y que posteriormente sus restos calcinados cayeran a la vía pública desde un segundo piso y en aquel entonces, se aseguraba que la menor había tocado los cables de alta tensión de manera accidental cuando se estaba tomando fotos con un dispositivo móvil.

Débora Rebeca celebró sus XV años semanas antes de perder la vida de forma trágica. Foto: Especial

La primera versión de la muerte de Débora Rebeca Xi perdió fuerza cuando se dio a conocer un video en el que se apreciaba que la quinceañera estaba acompañada por otros jóvenes momentos antes de su dolorosa muerte, además, se pudo ver que era la única que no tenía un celular en la mano, por lo que las imágenes han originado todo tipo de teorías al respecto.

Familia de Débora Rebeca ofrece recompensa a cambio de información que esclarezca el caso

Durante las últimas horas distintos medios locales han reportado que el hermano mayor de Rebeca Débora Xi, cuya identidad no fue revelada, utilizó sus redes sociales para ofrecer una recompensa de 30 mil Quetzales, aproximadamente 72 mil pesos mexicanos, a quien pueda brindar nueva información fehaciente que lleve a esclarecer la muerte de su consanguínea pues asegura que lo sucedido no fue un accidente, por lo que busca que se haga justicia.

La familia de Débora Rebeca considera que la muerte de la joven no fue un accidente. Foto: Especial

“Ustedes y yo sabemos perfectamente que no fue un accidente, por tanto, mi persona ofrece la cantidad de Q 30.000.00 quetzales a la persona que proporcione a mi persona información verídica sobre lo ocurrido, hago esto para dejar un precedente de que actos que atenten o dañen la integridad física de una persona no quede impune, me comprometo en mantener en anonimato a la persona que proporcione dicha información. Lo único que quiero es que se haga justicia”, escribió el hermano mayor de Débora Rebeca en sus redes sociales.

Para finalizar, el hermano de Débora Rebeca aprovechó su texto para agradecer a sus amigos, compañeros y vecinos todas las muestras de solidaridad y cariño que le han brindado a su familia ante el desafortunado momento por el que se encuentran atravesando.