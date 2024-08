Trump promete la deportación más grande en la historia si vuelve a la Presidencia de EU

El expresidente Donald Trump, candidato a volver a ocupar el cargo por el Partido Republicano, prometió medidas drásticas contra la inmigración en Estados Unidos en caso de llegar a la Casa Blanca luego de las elecciones del 5 de noviembre, y dijo que realizará la mayor deportación que haya visto ese país.

"Vamos a tener la deportación más grande de este país", dijo Trump, durante una entrevista que sostuvo la noche de este lunes 12 de agosto a través de los espacios de la red social X, con el dueño de esa red social, el multimillonario Elon Musk.

Acusa a Biden y Harris de permitir ingreso a migrantes violentos

Trump conversó con Musk a través de su dispositivo iPhone. Foto: Especial

El republicano acusó a la administración de Joe Biden y Kamala Harris, su rival por la presidencia, de permitir que criminales violentos ingresen ilegalmente a Estados Unidos y dijo que los problemas de inmigración empeorarán aún más si la vicepresidenta Kamala Harris es elegida presidenta.

Por otra parte, consideró que habrá un desastre en Estados Unidos si la vicepresidenta gana las elecciones.

"Si votas por ella, deberías hacerte examinar la cabeza (...) Si la tenemos a ella como presidenta, si tenemos a un demócrata como presidente, no creo que nuestro país pueda sobrevivir", añadió.

Narra intento de asesinato sufrido hace un mes

Donald Trump también ocupó gran parte de la conversación para narrar el intento de asesinato que sufrió hace un mes en Pensilvania.

“Si no hubiera volteado la cabeza, ahora mismo no estaría hablando contigo, por mucho que me caes bien”, comentó Trump al también dueño de SpaceX y Tesla.