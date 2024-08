Donald Trump acusa a Kamala Harris de crear con inteligencia artificial multitud que reunió en aeropuerto

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la candidata demócrata Kamala Harris de haber mentido para crear con inteligencia artificial las imágenes de la multitd que reunió el pasado miércoles en un aeropuerto de Michigan, en el que el republicano aseguró que "no había nadie", a pesar de que múltiples fotografías y videos de medios y simpatizantes que estuvieron presentes muestran que el evento sí ocurrió.

"No había nadie en el avión, y ella lo hizo con IA y mostró una “multitud” masiva de supuestos seguidores, ¡PERO NO EXISTÍAN!", escribió Trump a través de su red social, Truth Social.

Se basa en supuesto testimonio de trabajador del aeropuerto

Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para pedir la descalificación de su oponente. Foto: Especial

El reflejo en la turbina supuestamente muestra que la foto está alterada. Foto: Especial

Repitiendo lo que aparentemente es una teoría conspirativa surgida en foros de derecha, aseguró que un supuesto trabajador de mantenimiento del aeropuerto había confirmado que el aeropuerto estaba vacío y que esto se confirmaba porque no aparecía el reflejo de los asistentes en las turbinas del avión.

En ese sentido, Trump pidió que Harris sea "descalificada" de la contienda, al asegurar que crear imágenes falsas es "interferencia electoral".

Fotos y videos del evento confirmar que Harris reunió una audiencia considerable que superó el tamaño del hangar y se desplegó parcialmente sobre la pista en la que se detuvo el Air Force Two, el avión oficial de la vicepresidenta.

Comparten videos del evento

Un experto en análisis forense digital, el cual fue citado por el medio estadounidense CNN, de nombre Hany Faid, aseguró que tras analizar las imágenes con modelos diseñados para detectar patrones de imágenes generadas con IA, no se observaba evidencia de que estuviera presente en estas fotos.

Aunque los análisis existentes no pueden concluir que no hay uso de inteligencia artificial por no encontrar indicios de ello, lo que finalmente refutó a Trump fueron las imágenes compartidas por asistentes al evento, quienes demostraron que todo era real.