Benjamín de 9 años tuvo que llegar con su mamá, pero se “desvaneció” sin dejar rastro con su papá

Benjamín William Laskey tenía que haber llegado a la casa de su mamá desde el pasado domingo 28 de julio, pero nunca llegó luego de haber ido a casa de su padre Robert Norman Laskey, un ciudadano canadiense de 69 años de edad, por lo que la familia del niño lo señala como el principal sospechoso de la desaparición.

La madre del niño, Soledad, afirmó que está temerosa que su expareja sentimental se haya llevado a Benjamín e incluso lo haya sacado de Argentina para llevarlo a su natal Canadá, señaló que comenzó a recibir correos electrónicos donde Robert Norman le dijo que se lo llevaría del país.

Sigue leyendo:

Escabrosos secretos surgen sobre la abuela del niño Loan a 59 días de su misteriosa desaparición

Hallan cadáver enredado en la cinta que entrega el equipaje de un aeropuerto

Benjamín no fue entregado por su padre durante el fin de semana de visita. Foto: TN

¿Por qué el papá de Benjamín es el principal sospechoso?

“Él me lo tenía que reintegrar el domingo 28 de julio y no me lo devolvió. Se hizo la denuncia al Juzgado, pero antes que pudieran ordenar la restitución, pasó todo esto, que él avisó que se iba, que desapareció con el niño”, informó Soledad consultada por TN.

Benjamín tiene 9 años de edad y desde hace dos semanas se fue con su papá, pero hasta ahora nadie conoce su paradero, solo los correos electrónicos que el hombre envió a Soledad. “Los recibimos después de que ya habían desaparecido, por eso pensamos que él puede estar intentando eso”, dijo Soledad.

El papá de Benjamín Laskey nunca respetó los acuerdos

Robert Norman Laskey es señalado de raptar a su hijo.

??Foto: TN

Los padres de Benjamín William Laskey están separados y mantienen un esquema de visitas para que puedan ver a su hijo. “Todo era muy difícil, teníamos un régimen desde hace tres años pero él lo incumplía. Dentro de lo razonable, se resolvía con el Juzgado de Familia, como corresponde”, acotó la mujer y agregó:

“Se demoraba dos o tres días, tenía ese tipo de actitudes, pero nada alarmante a este nivel”: Soledad.

Afirmó que su exesposo tenía que regresarlo con ella el pasado domingo 28 de julio “y no me lo devolvió. Se hizo la denuncia al Juzgado, pero antes que pudieran ordenar la restitución, pasó todo esto, que él avisó que se iba, que desapareció con el niño”, indicó por lo que lleva a cabo una desesperada búsqueda para localizar a su hijo.