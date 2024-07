¿Es un OVNI? Captan extraño objeto desplazándose en el ojo del huracán Beryl: VIDEO

Un extraño objeto fue captado saliendo del ojo del huracán Beryl cuando se encontraba en su punto máximo lo que ha llamado la atención de los cibernautas, ya que parecería casi imposible para cualquier objeto sobrevolar el área afectado en esos momentos.

Lo impresionante de la grabación es ver como del ojo del huracán que tiene un diámetro aproximado de 20 kilómetros sale un Objeto Volador No Identificado y logra seguir su trayectoria sin inmutarse por los vientos que están a más de 200 kilómetros por hora.

El periodista Jaime Maussan declara que todo parece indicar que es el avión caza huracanes y añadió en su cuenta de X @jaimemaussan1 "pero de cualquier forma sería bueno comparar horas de tu video y la hora del caza huracanes", y compartió otra publicación con las imágenes de la aeronave.

Las opiniones de los usuarios de redes sociales se encuentran divididas ya que algunos aseguran que no es el avión caza huracanes "no vuela tan rápido", "el tamaño es grande para ser el avión" mientras que otros creen que no se trata de un Ovni "ya cuando Maussan te mata el avistamiento de Ovni, está grave la cosa", "solo falta la hora para salir de dudas".