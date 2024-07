"He oido su enfado, su decepción ", con emotivo discurso Rishi Sunak dimite a su cargo tras victoria de la izquierda en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak dimitió a su cargo tras la derrota histórica en la región del Partido Conservador que representaba. En un anunció a toda la nación informó que presentará esta renuncia al rey Carlos III.

En la elección perdió 240 escaños en el Congreso dandole paso a la izquierda, línea política que arraso en la jornada electoral. El actual primer ministro dejó su residencia del Downing Street rumbo al Palacio de Buckingham.

"Me reuniré con el rey Carlos III para presentarle mi dimisión como primer ministro", expuso en su mensaje a medios de comunicación.

El líder laborista anunció que dejara este cargo porque el gobierno ha enviado una clara señal de que el gobierno de Reino Unido debe cambiar. "El suyo es el único juicio que importa", expuso.

En este mensaje expresó que asume la responsabilidad de la perdida en las elecciones de Reino Unido que dejan atrás 14 años del conservadurismo:

"Me duele ver cuántos buenos colegas que contribuyeron tanto a su país ya no formarán parte de la Cámara de los Comunes. Les agradezco su arduo trabajo" dijo el primer ministro.

Este es el discurso completo con el que el líder conservador se despide del gobierno de Reino Unido

Al país me gustaría decirle que ante todo lamento haberlo dado todo en este trabajo. Pero han enviado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar. Y el suyo es el único juicio que importa

He oído su enfado, su decepción y asumo la responsabilidad de esta perdida. Me duele ver cuántos buenos colegas que contribuyeron tanto a su país ya no formarán parte de la Cámara de los Comunes. Les agradezco su arduo trabajo.

Tras este resultado dimitiré como líder del partido, no inmediatamente, sino una vez que hayan establecido los acuerdos formales para seleccionar a mi sucesor.

Sir Keir Starmer se convertirá en breve en nuestro primer ministro. En este trabajo, sus éxitos serán todos nuestros éxitos y le deseo lo mejor a él y a su familia.

Cualesquiera que sean nuestros desacuerdos en esta campaña, es un hombre decente y con espíritu público al que respeto. Él y su familia merecen nuestra mejor comprensión mientras realizan la gran transición a sus nuevas vidas detrás de esta puerta. Y mientras lidia con los trabajos más exigentes en un mundo cada vez más inestable.