¿Quién reemplazará a Joe Biden como candidato del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos?

Rumbo a las elecciones de este año en Estados Unidos, el actual presidente de aquel país, Joe Biden, ha anunciado su renuncia como candidato del Partido Demócrata. Pero, ¿quién será ahora la persona que lo sustituirá en la carrera contra el expresidente Donald Trump? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

No obstante, es conveniente señalar que la renuncia de Joe Biden ocurre en medio de toda una serie de críticas que el abogado y político estadounidense había estado recibiendo a su edad —81 años— así como su estado de salud rumbo a los comicios de este 2024.

La jornada de este domingo 21 de julio, el actual presidente Joe Biden dio aviso de su retiro como candidato del Partido Demócrata rumbo a las elecciones de Estados Unidos desarrolladas este año. Pero, ¿cuáles han sido sus motivos?

Por medio de un comunicado, el primer mandatario estadounidense informó que su renuncia es “lo mejor” tanto para su partido como para su país. En este sentido, advirtió que por ahora se centrará sólo en las responsabilidades que tiene como presidente en el actual mandato.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente. Y aunque he tenido la intención de presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”, se lee en el texto.