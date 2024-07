Joe Biden renuncia a la carrera presidencial de los Estados Unidos

A través de un mensaje, compartido en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se retira de la carrera por la presidencia de la nación. En su comunicado, el mandatario recordó que durante los últimos tres años y medio ha logrado grandes avances con su gobierno, sin embargo, dijo que - actualmente - lo mejor para su partido es que él se retire de la contienda electoral y termine sus deberes como presidente durante lo que queda de su mandato.

"Durante los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación. Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y en la expansión de una atención médica asequible. Nombrada la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema. Y se aprobó la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy", dijo Biden.

Sigue leyendo:

Biden permanece "absolutamente" en la carrera electoral, afirma directora de campaña

Joe Biden comienza a aceptar la idea de retirarse de la contienda presidencial, reporta The New York Times

Biden se retira de la carrera presidencial de los Estados Unidos

Biden emitió una carta anunciando su decisión. Foto: @POTUS.

En su mensaje, Biden agradeció el apoyo del pueblo estadounidense y sentenció que el mayor honor de su vida ha sido ser presidente de Estados Unidos: "sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión (...) Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente".

Antes de terminar el texto, el presidente anunció que - pese a que buscaba una reelección - se retira de la contienda electoral, para poder terminar con sus actividades al frente del gobierno: "creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré con la nación a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión", dijo en su comunicado emitido en redes sociales. Ahora toca al partido demócrata decidir un método que termine en un candidato/a de consenso, con un compañero/a de fórmula también de consenso, para enfrentar al candidato republicano.

Biden agradeció el apoyo de sus simpatizantes y de la vicepresidenta Kamala Harris

El presidente agradeció el apoyo que ha recibido. Foto: archivo.

De igual manera, el presidente agradeció el apoyo de sus simpatizantes y de la vicepresidenta Kamala Harris: "permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", comentó el mandatario en el texto.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense: "hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", dijo.