Joe Biden comienza a aceptar la idea de retirarse de la contienda presidencial, reporta The New York Times

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra comenzando a aceptar la idea de que es probable que no pueda ganar la Presidencia para un segundo periodo en las elecciones de noviembre y esté considerando seriamente abandonar la carrera, tal como le han pedido miembros de su partido, reportó esta tarde el diario estadounidense The New York Times.

Este medio, que cita a cuatro “fuentes cercanas a la Casa Blanca” advierte que aunque aún no ha tomado la decisión de dejar la carrera presidencial, unas semanas después de que sus compañeros de partido lo solicitaran, remarca que no sería una sorpresa que pronto Biden, quien actualmente se encuentra aislado en Delaware por padecer Covid-19, pueda anunciar este cambio y su apoyo a Kamala Harris, su vicepresidenta, como la nueva apuesta demócrata.

Sólo es cuestión que se defina cuándo y cómo

Foto: AP

Sin embargo, remarcaron que sus allegados dudan en presionarlo para que dé una respuesta mientras esté sufriendo de Covid, enfermedad por la que tiene síntomas respiratorios leves.

Uno de los asesores de Biden, según el New York Times, dijo que en la campaña y en la Casa Blanca los miembros de alto rango discuten cada vez más, aunque de manera informal, su sensación de que la salida de Biden de la carrera está empezando a parecer inevitable, un tema que hasta hace unos días era tabú, y sólo es cuestión de que se defina cuándo y cómo se hará el anuncio.

Versión oficial no ha cambiado

Del mismo modo, The New York Times asegura que los demócratas más alejados a la Casa Blanca también han aumentado sus expectativas de que finalmente el presidenta ceda y deje la contienda.

El diario neoyorquino remarcó que desde la Casa Blanca se continúa negando oficialmente que Biden plantee retirarse y que los informes que dicen lo contrario son una campaña coordinada de filtraciones por parte de los líderes demócratas para aumentar la presión sobre Biden, aunque afirmaron que están escuchando las preocupaciones y tomándolas en serio.