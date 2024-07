¿Qué estudió y a qué se dedica Michelle Obama?, posible candidata demócrata

Ante la declinación de Joe Biden a la candidatura presidencial, se han hecho varias especulaciones de quien podría ocupar su lugar, y ha resaltado el nombre de Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, pero ¿quien es esta Michelle?

Michelle Obama nació en enero de 1964 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estudió la licenciatura en Sociología y Estudios Afroamericanos, Universidad de Princeton, 1985 y posteriormente se especializó con un doctorado Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard, 1988.

Después, comenzó su carrera como abogada en la prestigiosa firma Sidley Austin en Chicago, donde se especializó en derecho corporativo e intelectual, donde conoció a Barack Obama. Posteriormente, trabajó en el gobierno municipal de Chicago como Asistente del Alcalde y Comisionada Asistente de Planificación y Desarrollo, donde promovió proyectos de desarrollo económico y comunitario.

En 2009, Michelle Obama se convirtió en la Primera Dama de los Estados Unidos, al lado del 44º Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Su tiempo en la Casa Blanca estuvo marcado por un enfoque en iniciativas clave:

Actualmente Obama es una luchadora social por la educación universal

Let's Move!: Lanzada en 2010, esta campaña nacional se centró en combatir la obesidad infantil mediante la promoción de una vida saludable a través de la actividad física y una mejor nutrición.

Joining Forces: Junto con la Dra. Jill Biden, Michelle promovió esta iniciativa para apoyar a los miembros del servicio militar, veteranos y sus familias, ayudándoles con el empleo, la educación y la salud.

Reach Higher Initiative: Esta campaña animaba a los jóvenes a continuar su educación más allá de la escuela secundaria, ya sea en universidades, programas de formación profesional o el servicio militar.

Let Girls Learn: Iniciativa que promovió la educación de las niñas en todo el mundo, buscando eliminar las barreras que les impiden acceder a la educación.

Michelle Obama ha dicho que no esta interesada en volver a la Casa Blanca

Actualmente la exprimera dama es profesora de la Universidad de Princeton y se dedica a luchar por el acceso universal a la educación, pues en una entrevista a la revista Vogue declaró que quiere "que todas las chicas de este planeta tengan las mismas oportunidades", pues de niña no había tenido la garantía de concluir sus estudios, aunque hoy es una de las abogadas más importantes del país vecino.

Obama ha escrito y participado en más de 20 libros, entre los que se destacan: Con Luz Propia; Mi historia; American Grown, Preguntas de Vida, entre otros.

Obama podría ser la única que le gane a Trump

Entre los demócratas considerados en la encuesta de Reuters/Ipsos, solo Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama, superó tanto a Biden como a Trump en un enfrentamiento hipotético, con un 50 por ciento frente al 39 por ciento. No obstante, Michelle Obama ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de postularse para la presidencia, a pesar de su popularidad y del éxito de sus memorias de 2018, "Becoming".

