La desgarradora carta de arrepentimiento de un hombre condenado por matar a su propio hijo

Un hombre, sentenciado a cadena perpetúa por el asesinato de su hijo, escribió una desgarradora carta de arrepentimiento para pedirle "perdón" a los hermanos de la víctima. El suceso ocurrió al terminar el juicio en Arizona, Estados Unidos, donde el sospechoso fue encontrado culpable por el homicidio de un menor, quien perdió la vida por fata de comida.

El sujeto fue identificado como Anthony José Martínez, de 28 años de edad, quien recibió la sentencia vitalicia durante la tarde del viernes 28 de junio en el Tribunal Superior del Condado de Coconino, en Arizona. Según medios locales, el hombre fue juzgado y encontrado culpable por el homicidio de su propio hijo, un menor que murió como consecuencia del maltrato infantil que sufría por parte de sus padres.

El padre del menor le pidió disculpas a sus otros hijos

El hombre se disculpó con sus hijos. Foto: Daily Mail.

Al escuchar su sentencia, el pasado viernes, Martínez se quedó inmune, pero su abogado pidió permiso para leer una carta que su cliente había escrito y estaba dirigida a sus otros hijos, quienes eran hermanos del menor asesinado. En su misiva, la cual fue leída por su defensor público, el padre de los pequeños le pidió perdón a sus hijos y lamentó no haber sido el padre que se merecían: "quiero comenzar disculpándome con mis hijos por todas las cosas por las que les hice pasar. 'Los amo mucho a todos. Lamento haber descuidado ser el padre que todos ustedes merecían. Desearía poder revertir todo esto y hacer las cosas bien, y protegerlos de todo esto".

Cabe mencionar que la madre de los menores no estuvo presente en el juicio, ya que ella también fue sentenciada a cadena perpetúa por el homicidio de su hijo. Los pequeños quedaron bajo el cuidado de una familia adoptiva y no estuvieron presentes durante el juicio en contra de su padre. No obstante, sus testimonios fueron utilizados durante el caso en contra de Martínez, ya que revelaron los horrores que vivían dentro de la casa, donde eran encerrados durante 16 horas al día.

Intento justificar diciendo que el menor estaba enfermo

La madre del menor también fue sentenciada a cadena perpetúa. Foto: AP.

La defensa de Martínez trató de negar las acusaciones en su contra, asegurando que su hijo había muerto por una enfermedad y la ingesta de pastillas para adelgazar. Pero, finalmente, el hombre reconoció que su hijo estaba en estado de desnutrición y que usualmente encerraba a sus hijos dentro de un armario durante tres tercios del día.

Por sus crímenes contra sus hijos, Martínez fue condenado a cadena perpetua y recibió otros 68 años por dos cargos de abuso infantil y dos cargos de secuestro, cometidos contra un niño de 6 años y su hermano de 7 años. De acuerdo con el juez, a cargo del juicio, las penas se cumplirán de forma consecutiva, e incluyen también dos condenas por agresión agravada.