Mujer es brutalmente atacada por un grupo de arañas violinistas y sus fotografías impactan a todo internet

El caso de una mujer que fue atacada por arañas violinistas pronto se volvió viral por las impactantes imágenes de las picaduras. El pasado 1 de julio, una madre se encontraba en su hogar de Atlanta, Georgia, cuando fue repentinamente atacada por arañas violinistas pardo mientras limpiaba estantes de su patio trasero.

Jessica Rogue, de 44 años, tuvo que ser trasladada a un hospital en estado de emergencia al presentar considerable hinchazón y heridas moradas en el rostro, lo que prendió las alarmas de sus familiares y la apoyaron para que recibiera atención médica cuanto antes.

Jessica se encontraba tranquila en su patio trasero, cuando empezó a sentir picazón en uno de sus ojos. Tan solo unos segundos después se percató que estaba rodeada de los arácnidos, que intentaban envolver su cara en una telaraña. Despavorida, huyó rápidamente del patio y comenzó a pedir ayuda, mientras sus ojos comenzaban a hincharse y se expandía un sarpullido rojo por sus brazos.

Jessica durante entrevista por el ataque que sufrió de arañas violinistas

FOTO: Especial

"Intentaba limpiar la telaraña y supongo que no sabía que aún habían arañas dentro. Me preocupa mucho mi ojo, estoy teniendo mucho dolor. Algunos no tienen la suerte que yo tuve, estoy muy agradecida que me ocurrió a mí y no a mis hijas, pudo haber sido peor", comentó para medios locales.

Jessica fue una de las numerosas víctimas de las peligrosas arañas violinistas, cuya picadura es mortal y puede causar muerte celular. Después del incidente, comenzó a sentir entumecimiento en sus extremidades, pérdida de movilidad y sensación de haber sufrido quemaduras en sus brazos.



FOTO: Especial

¿Qué tan peligrosa es la araña violinista?

La araña violinista también se encuentra en numerosas regiones de México. Es una especie nocturna capaz de adaptarse a cualquier ecosistema y durante el día prefiere esconderse en rincones. A pesar de estar activa durante todo el año, la llegada del frío provoca que reduzca su actividad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la araña violinista puede provocar la muerte y contiene enzimas que llega a ser 10 veces más poderosas que las quemaduras de ácido sulfúrico. En caso de ser picado por una araña violinista, los especialistas de la dependencia recomiendan aplicar hielo y vendaje compresivo frío, antes de acudir a un centro médico.