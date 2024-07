Conductor de BBC rompe el silencio tras el asesinato de su esposa e hijas con una ballesta

John Hunt, conductor deportivo de BBC que atravesó la muerte de su esposa y dos hijas, finalmente rompió el silencio sobre el crudo ataque que sufrió su familia por parte de un veterano de guerra, Kyle Clifford, quien a su vez era la expareja de una de sus hijas, Louise Hunt, de 25 años. El caso de la familia Hunt causó aún mayor revuelo cuando se dio a conocer que el homicida utilizó una ballesta para cometer sus crímenes y arrebatarle la vida a las tres mujeres.

John y su hija, Amy, emitieron un mensaje a través de redes sociales y agradecieron el enorme apoyo que recibieron por parte de la comunidad, así como para expresar que se encuentran "devastados" por los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, en una casa al norte de Londres.

Sigue leyendo:

La Sedena invertirá 825 mdp para adquirir sistemas de escudo antidrones con explosivos

Donald Trump: cuál es el estado de salud del candidato republicano tras un presunto atentado en Pensilvania

Familia Hunt pide privacidad tras el asesinato de madre e hijas

"Como pueden imaginarse, son momentos extremadamente difíciles para nosotros y necesitamos tiempo y espacio para aceptar lo que ha ocurrido e iniciar con nuestro proceso de luto. Mientras esto sucede, les pediríamos que respeten nuestra privacidad y las relaciones de nuestra familia. Gracias", publicaron en redes sociales.

Louise Hunt fue presuntamente asesinada por su exnovio

FOTO: Especial

Kyle Clifford fue arrestado por tres cargos de homicidio y se encuentra hospitalizado al darse a conocer que se encontraba gravemente herido en un cementerio de Londres. John fue quien encontró a su familia sin vida dentro de la vivienda y dio aviso a las autoridades, por lo que se inició un operativo de búsqueda que derivó en la detención del joven.

El principal sospechoso mantuvo una relación con la hija menor de la familia Hunt y posteriormente atravesaron una "complicada ruptura", por lo que la línea de investigación apunta a una posible venganza amorosa.

Louise también mostró indicios de haber sido afectada por el fin de su relación previo a su muerte. Poco después de la ruptura, estrelló su automóvil contra un poste de madera. Además, publicó en sus cuentas de la plataforma de X mensajes que indicaban estaba enfrentando una faceta de superación personal.

"No me importa que la gente te llame tonta durante 11 años, pero en el año 12 decidiste que ya no querías. Se necesita MUCHA fuerza para romper un empate. Se necesita MUCHO amor propio para elegirte a ti mismo", publicó en X.