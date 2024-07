El inquietante mensaje final de una de las hijas del comentarista de televisión antes de ser asesinada

Louise Hunt, una de las dos hijas del comentarista de televisión de la BBC, John Hunt, había terminado su relación de noviazgo con Kylie Clifford, el presunto asesino que la mató junto a su hermana mayor Hanna y su mamá Carol. En los últimos días la joven de 25 años fue vista por sus vecinos en un estado casi depresivo que lo atribuyeron a la ruptura.

El estado de ánimo de Louise se reflejó al tener un accidente en su auto tras estrellarse contra un poste de luz de madera, pero además con un último mensaje que publicó en sus redes sociales en donde reconoció a “las mujeres que se van” por su “fuerza”, antes de que fuera encontrada sin vida por su padre dentro de su hogar tras ser atacada con una ballesta y a balazos.

Kyle fue visto al salir de la escena del crimen. Foto: Archivo

¿Qué dice el mensaje final de Louise Hunt?

Kyle Clifford y Louise Hunt habían terminado su noviazgo poco más de una semana antes del multihomicidio, hasta que la noche del martes 9 de julio, el comentaristas de carreras de caballos de la BBC, John Hunt, llegó a su casa y encontró los cuerpos de su esposa e hijas atados y con signos de haber sido lastimadas con una ballesta y disparos.

Louise hizo su última publicación el pasado 3 de julio al haber citado un mensaje en su cuenta de exTwitter, el cual dice: “Admiro a las mujeres que se van, no me importa si te fuiste después de la primera o la duodécima vez, ¡admiro esa mi****!”, destacó la joven de 25 años quien remató:

"No me importa que la gente te llame tonta durante 11 años, pero en el año 12 decidiste que ya no querías. Se necesita MUCHA fuerza para romper un empate. Se necesita MUCHO amor propio para elegirte a ti mismo", indicó al mostrar el estado vulnerable por el que pasaba.

El inquietante mensaje final que compartió Louise Hunt. Foto: X

¿Qué hacía Kyle Clifford en un panteón y cómo era vista su relación?

A menos de 24 horas de haber ocurrido el triple asesinato de la esposa y las hijas de John Hunt, la policía de Hertfordshire en el Reino Unido, deplegó un dispositivo de búsqueda y lograron encontrar a Clifford quien fue señalado como el único y principal sospechoso del crimen.

El hombre se escondió dentro de un panteón y estaba herido presuntamente por la ballesta que usó en los homicidios, según reportes del Daily Mail. Amigos de Carol, la madre de Louise, señalaron que la señora les contó que su hija había pasado por “una ruptura complicada” con su novio, relación que se había vuelto "desagradable", indicó.