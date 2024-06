Taquero mexicano termina hospitalizado al comer comida callejera en la India

Las redes sociales lo hicieron de nuevo, pues casi le cuesta la vida a un taquero mexicano luego de aceptar la propuesta del tiktoker HotSpanish para viajar a la India y probar comida callejera, con la promesa de ganar un automóvil de último modelo. Pero recientemente se ha compartido por todo internet la falta de salubridad e higiene en la comida callejera de la India.

A través de un video compartido en redes sociales se muestra como llega con el taquero y le ofrece una camioneta si se atreve a viajar a la India y probar la comida callejera, ofertándole ese tentador premio. Aunque el taquero aceptó la propuesta luego de dudar de su veracidad sobre la propuesta. Sin embargo, HotSpanish se la regalaría para que pudiera expandir su negocio.

Acompañado por un miembro del equipo de HotSpanish, el taquero visitó un puesto de comida callejera que ya había visitado el tiktoker peruano Óscar Curi, quien supuestamente murió tras consumir alimentos en mal estado, evento que se viralizó en las redes sociales.

"No mames, carnal, ¿dónde me trajiste? Ve, el señor recoge la comida del suelo y la vuelve a echar a la olla. Estoy bien nervioso, la neta se ve bien asqueroso", dijo el taquero.

Pero luego de comer ese alimento, el taquero comenzó a sentirse mal, comenzó a sentirse pálido y empezó a sudar, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano en India, donde recibió atención médica.

"No ma, güey, esa madre no sé qué tenía, estaba picosa. Mírame, hasta se me puso chinita la piel y estoy sudando, quiero vomitar. No más por respeto a la gente y a los clientes que estaban ahí, pero también tengo una taquería y ¿tú crees que me va a gustar que alguien llegue y vomite al ver la comida que vendo?".