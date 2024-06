VIDEO: congresista de EU da importante discurso, pero su hijo se roba las cámaras con divertidos gestos

El congresista John Rose se hizo viral en redes sociales luego de que su hijo Guy Rose fuera captado por las cámaras mientras él ofrecía un importante discurso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su hijo de tan sólo seis años acaparó la atención de los presentes en el Pleno del Congreso debido a su ocurrente comportamiento.

El pasado lunes, el menor de edad decidió entretenerse un rato mientras su padre, representante de Tennessee, se refería a la condena del expresidente Donald Trump y lo defendía. El niño comenzó a sonreír insistentemente a la cámara y a hacer diferentes gestos: sacó la lengua y sacudió por unos segundos la cabeza.

El menor acaparó la atención en el pleno del Congreso de EU. Foto: X/Alerta Mundial

¿Qué dijo el congresista sobre los gestos de su hijo?

Luego de que su hijo se hiciera viral en redes sociales, el congresista justificó en su cuenta de X, antes Twitter, las muecas de su hijo. Señaló que en casa se le ha sugerido sonreír siempre cuando su hermano menor le intente tomar una fotografía, por lo que el niño decidió llevar a cabo al pie de la letra las recomendaciones de su padre en el pleno del Congreso estadounidense y ante la cámara de CSPAN.

El congresista explicó las razones del comportamiento de su hijo. Foto: X/@RepJohnRose

Las reacciones de los internautas

La reacción de Guy Rose, que recientemente se graduó del jardín de infancia, causó polémica en redes sociales, ya que mientras algunos defendían que su comportamiento como algo normal para su edad y. como resultado de su inocencia, otros señalaron el "mal comportamiento" del menor durante la importante actividad que realizaba su padre.

"¿Por qué permiten a los bebés en un lugar como Congress House?", "Que hace un niño en el congreso?? El padre no gana lo suficiente para pagar una niñera unas horas?? Estaba todo preparado para desviar la atención y evidentemente lo ha conseguido", "No tiene una pizca de respeto por el padre es un gamin en potencia", "ese niño es un mal educado, que no lo enseña a comportarse de acuerdo donde este. No es de risa", "Dejemos a los niños ser niños...".

