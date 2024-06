VIDEO: "Fantasma" de la película "El Aro" se postula para las elecciones de gobernador en Tokio, Japón

Un insólito hecho ha tomado por sorpresa ha los habitantes de la ciudad de Tokio, en Japón, donde actualmente se llevan a cabo las elecciones para gobernador. En medio de la carrera electoral, se presentó una candidata que llamó la atención de los votantes por su particularidad, se trata de una actriz que se presentó como candidata, pero robó las cámaras al aparecer caracterizada como el fantasma principal que aparece en la película "El Aro".

En medio de una conferencia de prensa, la actriz subió al estrado y se presentó con su caracterización como el fantasma de "El Aro". Durante su participación, el sujeto utilizó su espacio para mostrar su show, mientras los intérpretes trataban de contener la risa y tomar con seriedad la actuación del hombre, quien únicamente articulo gritos y sonidos extraños.

¿Cuáles fueron las propuestas de la candidata?

La mujer apareció caracterizada en su participación. Foto: @elepuntoefe

El video de la presentación de la candidata se volvió viral en redes sociales, donde decenas de internautas compartieron el clip y debatieron sobre la oportunidad de que cualquier persona se pueda postular a un cargo público. Mientras que algunas personas celebraron y tomaron con humor el suceso, otros usuarios lamentaron que la política ya no se tome con "seriedad", por lo que se desató un fuerte debate en las plataformas digitales.

"Y uno pensaba que nuestros políticos latinos eran locos, estos les sacan años luz a los nuestros"; "Para postularse solo tienes que tener el valor de postularte y ya, es una democracia absoluta así que cualquiera puede presentarse"; "No son políticos, te postulas y ya, creo que no hay requisitos"; "Ojalá toda la política en el mundo fuese así", son algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Es real que una mujer se postuló como candidata disfrazada del fantasma de "El Aro"

Todo se trató de un cortometraje. Foto: @elepuntoefe.

Aunque el video sí es auténtico, no formó parte de los debates para la gubernatura de Tokio y es que en realidad se trató de un sketch del programa japonés "Sadako vs Kayako", el cual hizo una sátira sobre la política en dicha nación. No obstante, la mujer que aparece en la grabación no se está postulando para ningún cargo público, únicamente fue una actuación previo a las elecciones que están próximas a celebrarse.

Otras personas hicieron hincapié en que la mujer no estaba caracterizada como el fantasma de la película "El Aro", sino que más bien era una representación del fantasma que aparece en la película "The grudge", traducida al español como "La maldición".