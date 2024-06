Japonés es asaltado en Monterrey y sus palabras conmueven: "yo amo México"

Yusuke Osawa, un hombre japonés que vive en México desde hace más de 10 años, enfrentó uno de sus problemas más complicados. Dos personas lo asaltaron con arma en mano, y aunque no le robaron nada, sí lo lesionaron, daño que lo mandó directo al médico.

Los hechos sucedieron en el mes de abril de 2024, fecha en la que fue publicado el video que de manera inmediata obtuvo 103 mil reacciones de me gusta, además de numerosos comentarios donde le mandan mensajes de apoyo, y incluso hay personas que le piden disculpas en nombre de los mexicanos.

Japonés es asaltado en México y asegura que aún ama nuestro país

El influencer sigue en nuestro país.

"Me asaltaron primera vez después de 10 años aquí en México. Me pegaron con una pistola, pero no me robaron nada, pero me pegaron dos chavos, y no me voy a vengar. Me voy muy triste, yo amo México (...) Un samurai nunca llora", fueron las palabras que dijo en el video que subió a sus redes sociales.

Agregó en el mismo las siguientes palabras: "Gracias por sus mensajes de apoyo. Yo amo México, siempre voy a estar fuerte y motivado". En las redes sociales, los usuarios comenzaron a lanzar algunos mensajes de meme, una vez que se enteraron que su influencer favorito estaba fuera de peligro.

La herida quedó en su cabeza, le hicieron una herida de aproximadamente dos centímetros, y le sangró todo el rostro, por lo que tuvieron que hacerle una curación y darle algunos puntos. Durante este proceso se vio bastante adolorido, pero incluso bromeó diciendo que le echaran tequila para que cicatrizara más rápido.