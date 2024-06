Dejan de buscar al joven desaparecido víctima de un cactus, su padre no se queda callado

Jay Slater, el aprendiz de albañil britñanico del que nadie sabe de él desde el pasado lunes 17 de junio, ha dejado de ser buscado por la Guardia Nacional española, luego de haber empleado dos semanas consecutivas en una búsqueda de alto perfil que incluyó a buen número de equipos de búsqueda en la zona rural donde el de Lancashire habló por última vez con su amiga.

Este domingo 30 de junio, la policía dio a conocer que canceló la búsqueda de Jay Slater a 15 días de haber desaparecido tras ir a un festival de música electrónica en Tenerife; no obstante, el caso sigue bajo investigación, indicó un portavoz de la policía: "El operativo de búsqueda ya ha finalizado aunque el caso sigue abierto”.

La búsqueda diaria de Jay Slater fue cancelada. Foto: Archivo

El padre de Jay Slater rompe el silencio

Aunque la operación diaria que hacía la Guardia Nacional para localizar a Jay culminó, las autoridades indicaron estar atentas en caso que amerite una nueva búsqueda, indicó la fuente consultada por el Daily Star, situación que les fue notificada a los padres del británico.

Warren Slater, padre de Jay, afirmó estar decepcionado por la decisión de la Guardia Nacional para buscar a su hijo, al tiempo que señaló la falta de empatía y ayuda por parte del gobierno del Reino Unido para resolver la situación, y puntualizó que el único interesado en la situación sea un tiktoker británico:

"Es un poco decepcionante que no haya británicos aparte de Paul (el TikTokker británico), pero supongo que para ellos es solo un chico británico que vino aquí y se emborrachó": Warren Slater.

Jay Slater tiene 19 años y habría sido vícitma de un cáctus. Foto: Archivo

El papá de Jay Slater responde a sus detractores

"Todavía no podemos creerlo; ha sido muy duro para nosotros y quiero que la gente piense en nosotros como padres y en lo que estamos pasando. Todos esos trollers que nos atacan, no lo hacen". sabemos cómo nos sentimos, ¿por qué no vienen aquí y echan un vistazo y comprueben por sí mismos lo peligroso que es?”, dijo el padre de Jay citado por el Daily Star.

La familia de Jay Slater no baja los brazos y continúa con la búsqueda del aprendiz de albañil, aunque trascendió que agentes de la policía aseguraron que era “muy probable” que el mozuelo no fuera encontrado con vida dadas las circunstancias a 15 días de haber desaparecido.