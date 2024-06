Madre de niña desaparecida descarta el parecido entre su hija y la del matrimonio detenido por caso Loan

lEn las investigaciones para dar con el paradero de Loan, el niño desaparecido desde el pasado 14 de junio en Corrientes, Argentina, el caso dio un nuevo giro inesperado que involucra a una segunda niña, Sofía Herrera, a quien se le perdió su rastro desde el 28 de septiembre de 2008, cuando se encontraba en un campus de Río Grande, Ushuaia.

El pasado martes, María Elena Delgado, la madre de la pequeña, aseguró que su hija no tiene ningún parecido con la descendiente del exmilitar Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Caillava, esto luego de que la pareja fuera detenida por ser los principales sospechosos en la desaparición de Loan.

Sigue leyendo:

Revelan claves del paradero del niño Loan: exmilitar lo habría vendido a un red de trata

Exmilitar arrestado por el caso del niño Loan intentó ahorcarse

María Elena afirmó durante una entrevista de radio que consultó las imágenes de la hija que se volvieron virales en redes sociales por el creciente interés del caso de la presunta red de trata de la pareja y el supuesto parecido entre Sofía Herrera y Brisa Pérez, quien fue adoptada por el matrimonio actualmente detenido.

Sin embargo, Elena sostiene que vio "como 10 veces" las fotografías y está convencida que Brisa no es su verdadera hija, o en todo caso, no tiene ninguna similitud con Sofía Herrera. Además, mencionó que la edad de la niña descarta cualquier posibilidad, puesto que Brisa tiene 14 años y Sofía tendría 19 años.

“Yo vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer -María Caillava- ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”.