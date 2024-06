IMÁGENES FUERTES: Joven muere desangrado en pleno bar, recibió una puñalada en una riña

A través de redes sociales circula un video que generado una gran conmoción y ha dejado al descubierto el alto grado de violencia que se vive en Colombia pues resulta que un joven de tan solo 29 años de edad murió desangrado en pleno bar luego de haber recibido una puñalada durante una riña que sostuvo con tres hombres, por lo que, como era de esperarse, las imágenes han tenido una gran repercusión en plataformas digitales donde se han generado todo tipo de reacciones al respecto.

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, estos hechos ocurrieron en un bar callejero del municipio de Puerto Gaitán, el cual se ubica en el departamento de Meta en Colombia y según se puede apreciar en los datos de la grabación, eran las 22:04 horas del pasado miércoles 12 de junio cuando comenzó la pelea que terminó en una auténtica tragedia.

Sigue leyendo:

VIDEO: Mujer frustra asalto rociando gas pimienta en el rostro del delincuente

"Por favor, por favor", mujer súplica a ladrones al ser encañonada en su propia casa

Este fue el momento en el que el joven fue apuñalado en la espalda. Foto: X: actualidaviral

Joven muere desangrado en pleno bar tras recibir una puñalada

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que comenzó la discusión entre un hombre que aparentemente formaba parte del equipo de trabajadores del bar y tres sujetos que eran clientes, no obstante, a ambos los dividía una pequeña barra y desde ahí intercambiaron palabras durante unos instantes, hasta que uno de los hombres le arrojó su bebida en el rostro al joven de 29 años llamado Mike Cristofer Tejeiro Vargas.

Tras dicha provocación, Mike Cristofer respondió lanzándose contra su rival a puñaladas, sin embargo, el sujeto que le lanzó su bebida logró esquivar la agresión, pero uno de sus compañeros también tenía en su poder un arma blanca y no dudó en usarla para defender a su amigo y en la grabación se puede ver que logra apuñalar al joven de 29 años de edad en la zona superior de la espalda y debido a la gravedad de la herida el joven comienza a desangrarse.

La herida también habría provocado daños en uno de los pulmones del joven. Foto: X: actualidaviral

Pese a estar herido, Mike Cristofer intentó seguir la riña lanzándole botellas a sus rivales, quienes respondieron de la misma forma, no obstante, una mujer y otras personas intentaron calmar a ambas partes y luego de unos segundos más, el joven de 29 años de desvaneció al interior de la barra del bar, enseguida, la mujer que lo acompañaba lo ayuda a ponerse de pie y pide ayuda, no obstante, el joven no pudo sostenerse y volvió a caer al suelo.

Posteriormente, otros jóvenes se meten a la barra mientras llaman por teléfono a los equipos de emergencia, pero Mike Cristofer ya no podía sostenerse en pie y deciden sentarlo mientras esperan la ayuda y al ver la gravedad de la situación, los agresores tomaron sus cosas y posteriormente se subieron a sus motocicletas para aparentemente huir del lugar, desafortunadamente antes de que esto sucediera la grabación llegó a su fin.

Mike Cristofer murió en pleno bar. Foto: X: actualidaviral

Los reportes locales señalan que Mike Cristofer perdió la vida en el bar y en cuanto llegaron los equipos de emergencia solo pudieron certificar su muerte y fueron elementos de la fiscalía quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y abrieron una carpeta de investigación, hasta el momento, las autoridades colombianas no reportan detenidos pues como se dijo antes, los agresores aparentemente huyeron antes de que llegara la policía.