VIDEO: “Podría destruir el mundo”, De Niro advierte un catastrófico escenario si Trump es presidente

Robert De Niro, reconocido actor y ganador del Oscar, lanzó una fuerte advertencia en caso de que el magnate Donald Trump participe en la próxima elección presidencial si es exonerado este martes en el juicio que enfrenta sobre el pago de soborno a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. El histrión afirmó que el regreso del empresario al poder podría destruir al mundo.

El intérprete del joven Vito Corleone en la saga de los largometrajes El Padrino (1974), acudió este martes 28 de mayo en compañía del equipo de campaña de Joe Biden afuera de la corte en la ciudad de Nueva York donde Trump enfrenta el día que será o no sentenciado por el caso de Daniels, en un caso histórico al ser el único expresidente en ser acusado penalmente.

Sigue leyendo:

Carrera presidencial en EU: Video revela meta de "Reich unificado" de Donald Trump

Michael Cohen reconoce durante juicio que robó 30 mil dólares a la organización Trump

Trump enfrenta su juicio final este martes. Foto: Archivo

La fuerte advertencia de De Niro contra Trump

Michael Tyler, el director de comunicación de la campaña de Biden indicó en las inmediaciones del tribunal donde Trump es juzgado: “No estamos aquí hoy por lo que está pasando allá. Estamos aquí hoy porque todos ustedes están aquí”, dijo a algunos periodistas que esperan la resolución del caso del expresidente estadounidense citado por AP.

Robert De Niro arremetió contras Donald Trump. Foto: Archivo

En su discurso, Robert De Niro criticó los planes de Donald Trump en caso de ser reelegido en la cercana elección presidencial si es que logra salir airoso del juicio. Me encanta esta ciudad. No quiero destruirla”, afirmó De Niro a los reporteros que quedó documentado en video y compartido en las redes sociales. Asimismo aseguró que si el empresario regresa a la presidencia, ya no se irá jamás.

“Donald Trump quiere destruir no sólo la ciudad, sino todo el país y, eventualmente, podría destruir el mundo”: Robert De Niro.

Responden al equipo de Joe Biden

Sin embargo, el asesor del expresidente republicano, Jason Miller, cuestionó la decisión del equipo de prensa de Joe Biden para acudir al tribunal para aprovechar a la prensa para arremeter en contra del magnate neoyorquino.

“Los sinvergüenzas de Joe no están en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona o Georgia, están afuera del juicio de Biden contra el presidente Trump”: Jason Miller.