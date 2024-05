Niño mata a toda su familia por quitarle su celular, ocultó sus cuerpos por 3 días

La comunidad de São Paulo, Brasil, se encuentra conmocionada por el terrible multihomicidio de una familia completa. Los hechos ocurrieron al oriente de la ciudad, donde un menor de edad - de tan solo 16 años - asesinó a su padre, su madre y su hermana, luego de que lo castigaron quitándole el teléfono celular. De acuerdo con medios locales, el atroz crimen ocurrió el pasado viernes 17 de mayo, pero el adolescente ocultó los cadáveres por tres días.

Las primeras investigaciones sugieren que el menor de edad utilizó el arma de su padre, quien era miembro de la Guardia Civil, para asesinar a todos los miembros de su familia. Al ser cuestionado sobre los motivos por los que mató a sus padres y su hermana, el joven reveló - a las autoridades - que sus familiares lo habían castigado quitándole el celular, agregó que no se arrepiente del multihomicidio y que "lo haría de nuevo" si tuviera la oportunidad.

Sigue leyendo:

Masacre en Ixtapaluca: detienen a 4 presuntos sicarios por el asesinato de 7 personas en una fiesta

Dos menores de edad entre los detenidos por el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya

Adolescente vivió con los cadáveres de su familia por tres días

Los padres y la hermana del adolescente fueron asesinados. Foto: redes sociales.

El adolescente también reveló que la muerte de su hermana no estaba planeada, pero ella vio el asesinato de sus padres, por lo que "tuvo que matarla" para no dejar testigos del crimen. Tras los asesinatos, el menor de edad continúo con su rutina diaria con normalidad, dejando los cuerpos inertes en la cocina de la vivienda. Medios locales detallaron que el joven salió almorzar y fue al gimnasio después del multihomicidio y regresó a su casa para apuñalar los cuerpos, pese a que ya no contaban con signos vitales.

La detención del adolescente se dio, luego de que el menor de edad llamó a la policía - tres días después de los hechos - y confesó su crimen. El sujeto detalló que decidió alertar a las autoridades debido a que ya había una intensa presencia de moscas y un fuerte olor en la vivienda, hechos que le causaban molestia y que no le permitían realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad, según sus propias palabras.

El joven expresó no sentir remordimiento tras asesinar a sus padres y hermana

El adolescente ya fue detenido. Foto: Archivo El Heraldo de México.

Al ser cuestionado sobre los crímenes, el menor de edad aseguró que no sentía remordimiento por sus acciones y que "lo haría de nuevo" si volviera a estar en la misma situación. Sus declaraciones han conmocionado a la comunidad de São Paulo, quienes exigen que el caso no quede impune y el joven reciba la pena máxima por el asesinato de sus padres y de su hermana.

La policía local detalló que ya se realiza una exhaustiva investigación para esclarecer el crimen y precisar cuáles fueron los motivos por los que el joven decidió atacar a sus familiares a sangre fría. De igual manera, las autoridades indagan si el menor de edad actuó solo o tuvo algún cómplice en el multihomicidio.