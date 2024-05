Taxista se niega a realizar viaje a una mujer por su color de piel; lo denuncian en redes

Una mujer colombiana se volvió viral en redes sociales luego de que denunció haber sido víctima de racismo por parte de un conductor de taxi por aplicación. La víctima se identificó como Gina Eugenia, quien relató - en sus plataformas sociales - que un hombre se negó a brindarle el servicio de transporte por su color de piel, hecho que ha causado indignación entre los internautas de todo el mundo.

"Para quienes dicen que el racismo no existe en Colombia, llamé un servicio de @Uber_Col en la ciudad de Bogotá y el señor cuando vio que era una mujer negra me dijo que había cancelado el servicio por qué en su carro no se montaban negros”, relató Gina en su cuenta de X, antes Twitter.

Taxista la bajó del auto al ver que era negra

La mujer acompañó su denuncia con un video de los hechos. En las imágenes se le ve afuera de un establecimiento, haciéndolo señas al conductor de un vehículo, el cual supuestamente sería un taxi por aplicación. Cuando el auto se detiene frente a la pasajera, se ve a Gina subiendo una caja a la parte trasera, pero la intentar abrir la puerta del copiloto recibe una negativa por parte del taxista, a lo que decide bajar sus objetos y retirarse.

Gina aseguró que no tiene oportunidad de denunciar al conductor, ya que el hombre canceló el viaje: "como canceló el viaje no tengo la posibilidad de denunciarlo porque no quedó registro en el celular. Requiero la información para hacer respectiva denuncia ante ustedes y con las autoridades competentes", dijo la mujer en sus redes sociales.

Piden justicia para Gina

Tras la denuncia de Gina, otras personas compartieron que vivieron experiencias similares en taxis por aplicación: "me ocurrió hace poco, una persona que trabaja con nosotros y es afro, le pedimos el uber para el aeropuerto y el uber al ver que solo se Iba a montar él, arrancó a toda velocidad", fue uno de los comentarios con más "me gusta". Hasta ahora, la empresa de taxis por aplicación no se ha pronunciado al respecto de las denuncias contra sus choferes.

Sobre el caso, la Secretaría de la Mujer de Colombia manifestó su apoyo a la mujer víctima de racismo y le pidió brindar la información relevante del caso para ser ayudada por la dependencia.