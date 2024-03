Julián Quiñones pide que paren los mensajes racistas contra sus hijas

Julián Quiñones fue uno de los grandes protagonistas en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones contra Chivas. Su gol y el buen partidos que dio hizo que los aficionados tapatíos se fueran contra el previo a jugar la vuelta en el Estadio Azteca. Tras mensajes contra sus hijas, el naturalizado mexicano, decidió alzar la voz en redes sociales.

El atacante azul crema compartió un mensaje en Instagram donde pide que paren los ataques y mensajes racistas contra sus hijas. En la publicación dejó claro que los ataques hacia su persona no les da importancia, pero las críticas a sus hijas son las que no puede dejar pasar.

El número ‘33’ americanista dejó claro que es lo suficientemente fuerte para aguantar los ataques contra él y su color de piel, pero no puede permitir que ataquen a sus hijas. Los hijos son lo más sagrado que hay, por lo que espera que paren los mensajes y que a nadie le toque vivir ese tipo de cosas.

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando por qué soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo. Lo hago más que todo por que se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado solo por eso pongo este mensaje. A mí pueden decirme lo que quieran pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”, indicó el seleccionado mexicano.