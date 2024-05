"Yo soy Martha en la vida real": acosadora serial que inspiró "Bebé Reno" da su primera entrevista tras el escándalo

Tras el rotundo éxito que ha tenido la serie "Bebé Reno", la cual relata el acoso serial que vivió el comediante Richard Gadd por parte de una mujer 20 años mayor que él, una mujer británica - de nombre Fiona Harvey - se presentó en el programa en línea del periodista Piers Stefan Pughe-Morgan, donde reconoció que ella es la mujer que retrata la serie, pero negó rotundamente haber hostigado al también actor.

Fiona Harvey fue señalada en redes sociales como la acosadora de Richard Gadd, esto luego de que los internautas encontraron extraños mensajes que la mujer le escribía al comediante durante los años en los que él denunció haber sido acosado. La británica ya había utilizado sus plataformas digitales para negar el hostigamiento contra el actor, sin embargo, ahora acudió a medios de comunicación para ofrecer su versión de los hechos y detener el odio que ha estado recibiendo en internet.

¿Qué dijo Fiona Harvey, la mujer que inspiró "Bebé Reno"?

La mujer dio sus primeras declaraciones. Foto: X/ Piers Stefan Pughe-Morgan

En entrevista con el comunicador. Harvey reconoció que conoció a Gadd y se vieron en, al menos, dos ocasiones. De igual manera, confirmó que se refería a él con el apodo de "bebé reno". Aunque la mujer admitió que la serie está basada en sus acciones, negó que haya hostigado al comediante con mensajes por correo: "no creo que le haya enviado nada. Puede que haya habido un par de correos electrónicos y bromas, pero eso es todo", dijo. Fiona aceptó que le escribió 18 tweets al actor, 10 correos y una carta, pero aseguró que esa fue toda la comunicación que hubo de su parte.

Aunado a ello, Fiona también negó haber estado en la cárcel por delitos de acoso, aseguró que habría sido un invento de Gadd y se ofreció a abrir públicamente sus redes sociales, para así poder comprobar que nunca envió mensajes de voz al actor y que no lo "bombardeaba" de mensajes como sugiere la serie. La mujer se mostró confundida y señaló que no entendía las razones por las que Gadd había contado su historia y la había señalado como acosadora: "no podía creer que hubiera hecho eso. Y mucho tiempo después de que nos conocimos, ya sabes, estamos hablando de hace 10 o 12 años, algo realmente horrendo".

Fiona, "Martha" en la vida real denuncia que es víctima de acoso

La serie denuncia el acoso que vivió Gadd por parte de una mujer 20 años mayor que ella. Foto: Netflix.

Finalmente, Fiona detalló que acudió con el comunicador porque ha sido víctima de acoso digial desde que la serie salió en Netflix. "Algunas de las amenazas de muerte han sido realmente terribles en línea. La gente me llama por teléfono. Sabes, ha sido absolutamente horrible. No daría crédito a algo así y realmente no es mi tipo de drama", comentó Harvey al hablar sobre cómo ha sido su vida, luego de que los internautas la señalaron como la acosadora serial de Gadd.

Antes de terminar su participación Fiona denunció que los seguidores de Gadd "está usando 'Bebé Reno' para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito un mal programa sobre mí". Hasta ahora, Richard Gadd no se ha pronunciado al respecto, ni ha confirmado que Harvey sea la mujer que inspiró la popular serie de la plataforma de streaming.