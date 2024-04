Esta serie de Netflix es la más vista hoy, tiene drama muy fuerte, pero también te hará reír

"Bebé Reno" ("Baby Reindeer") es la serie más vista de Netflix que promete atrapar a su audiencia con su mezcla única de comedia y drama. Esta producción, que se estrenó el 11 de abril, es una adaptación del monólogo galardonado de Richard Gadd, que explora la vida de Donny Dunn, interpretado por Gadd, un comediante en busca de éxito que se ve envuelto en una relación compleja y perturbadora con Martha, una fan que pronto se convierte en una acosadora que complica su vida.

"Creo que la vida es una comedia dramática… En algunos de los lugares más oscuros en los que he estado, he encontrado risas de alguna manera. Y algunos de los lugares más divertidos en los que he estado, incluidos los camerinos de los clubs de comedia con otros cómicos, pueden ser también los lugares más deprimentes. Siempre pienso que la vida es una mezcla de luces y sombras. Así que quería que Baby Reindeer fuera una mezcla de ambas", comentó Gadd sobre su obra.

¿De qué trata "Bebé Reno" ("Baby Reindeer")?

Luego de que Dunn conozca Martha, motivado por un acto de bondad, desencadena una obsesión que amenaza con destruir sus vidas; a través de los capítulos se muestran los traumas ocultos y se desafían las percepciones del espectador sobre la victimización y la culpabilidad. "Pero el acoso es una enfermedad mental. Realmente quería mostrar las capas del acoso con una calidad humana que no había visto antes en televisión", contó Gadd.

Lo que distingue a "Bebé Reno" es su enfoque en la humanización de la enfermedad mental y muestra las complejidades de este tipo de casos. El elenco de "Bebé Reno" incluye a Jessica Gunning como Martha, cuya interpretación busca equilibrar la comprensión de las enfermedades mentales y la repulsión sin simplificar su personaje a una villana convencional. Nava Mau y Tom Goodman-Hill también están en la producción.

¿Por qué ver “Bebé Reno”?

En "Bebé Reno" está basada en cientos de horas de mensajes de voz y más de 40 mil correos electrónicos, ya que la historia pasó en la vida real. "De un modo extraño, empecé a sentir que podía ser una buena historia durante toda la experiencia. Fue uno de los periodos más intensos, cuando escuchaba los mensajes de voz. Me iba a dormir por la noche, sus palabras rebotaban alrededor de mis párpados. Recuerdo que pensé: 'Dios, si alguna vez tuviera que hablar de esto en un escenario, dispararía las palabras'. Pondría los mensajes de voz en una gran cacofonía y los dispararía... Así nació la obra", detalló.

El monólogo fue un éxito en el Festival Fringe de Edimburgo de 2019 y ahora se volvió una adaptación en serie, "hay algo ligeramente loco en todo esto, en hacerlo: las capas sobre capas.. Es un brebaje pesado y todo es muy desafiante, sin duda", concluyó en una entrevista para Netflix.