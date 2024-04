Tiene 28 años y está sana, pero eligió morir por eutanasia: la historia detrás de la decisión

Morir por la eutanasia fue la decisción que Zoraya ter Beek tomó a sus 28 años de edad que a pesar de aferrarse para no hacerlo al no presentar ningún tipo de complicación en su salud, manifestó que está completamente segura para perder la vida con la provocación médica intencional por consecuencia de enfrentar una situación que le afecta desde hace 10 años.

Zoraya ter Beek ha enfrentado un grave cuadro de depresión en la que no ha conseguido salir a pesar de haber asistido a varias terapias y estar medicada para controlar el padecimiento, situación que se agudizó con el diagnóstico de un psiquiatra que la llevó a utilizar la eutanasia como único método para poner fin a su mal.

Zoraya ter Beek tiene 28 años y aunque no quiere morir lo hará. Foto: The Sun

¿Por qué la mujer morirá por la eutanasia a pesar de no querer?

Durante la última década, Zoraya puso todo de su parte para poder salir del agudo cuadro de depresión; sin embargo, su psiquiatra le dio una noticia que fue devastadora para la paciente al indicarle que su difícil condición “jamás mejoraría”, hecho que la llevó a morir con la eutanasia.

Zoraya afirmó que en caso de que no mostrara mejoría, estaba segura de morir aunque no quisiera hacerlo: “Siempre tuve muy en claro que si no mejora, no puedo seguir con esto”, señaló citada por el medio británico The Sun donde enfatizó:

“No quiero morir, pero no puedo vivir así”: Zoraya ter Beek.

¿Cuándo morirá Zoraya ter Beek por la eutanasia?

Zoraya ter Beek vive en Países Bajos donde la eutanasia es legal desde el año 2002, ley que establece que el paciente es calificado para tener una muerte asistida toda vez que agotó todos los recursos y tratamientos razonables para evitar seguir padeciendo un sufrimiento que es insoportable.

Zoraya ter Beek tiene fecha para morir por la eutanasia. Foto: The Sun

El procedimiento que Zoraya llevó a cabo para que le autorizaran la muerte asistida se extendió durante dos etapas: la primera de ellas tardó dos años y medio, mientras que tuvieron que transcurrir otros 12 meses para que las autoridades se aseguraran de que se cumplieran todas las condiciones legales.

Con la aprobación de la eutanasia, Zoraya ya conoce la fecha cuando será sometida a su decisión, la cual se llevará a cabo el próximo mes de mayo. El lugar donde la mujer de 28 años de edad pondrá fin a su vida será en su sala, junto con su pareja y sus gatos. El método será a través de un sedante para relajar su cuerpo para posteriormente dar otro que le parará el corazón.