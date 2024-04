VIDEO: prueba comida en la India... y termina en el hospital

En la India vive un mar de gente y cuando decimos eso podemos quedarnos cortos, ya que ese país cuenta con una población de 1.407.563.842 personas, lo que lo convierte en uno de los países más poblados del mundo, lo que lo vuelve no sólo complejo sino también variado en todos los temas, pero en este caso vamos a hablar de la comida.

Comer en otra parte del mundo puede en algunas ocasiones puede ser un "volado", pues nuestro organismo no siempre está familiarizado con ciertos ingredientes. Y eso fue justamente lo que le sucedió a un joven llamado Óscar Curi, quien aunque se dedica a probar comida por el mundo, sufrió algunos estragos con la comida de la India.

"No coman comida callejera en la Inda"

En un video que compartió con sus más de 290 mil seguidores en TikTok, el joven se mostraba entusiasmado por mostrarles la comida callejera que se come en la India. "Quiero mostrarles, por favor cómo es la comida en la India", relata en su video, en donde también muestra al vendedor, las ollas y el lugar en donde se encontraba el puesto. Incluso mostró que justo a lado había un basurero.

"No sé si será higiénico comerlo", dice Oscar en su video, en donde también muestra que efectivamente comió el platillo llamado "Kachori". Posteriormente, el joven aparece en el hospital en donde revela que fue a causa de la comida. "No coman comida callejera en la India, eso que acabo de comer fue lo más extremo y lo más horrible que probé en toda mi vida. Comer eso te da una sentencia en el cielo", aseguró y le recomendó a sus seguidores que no vayan a ese país.