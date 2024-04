Perrita pasa su último día en la playa y comiendo hamburguesas tras ser rescatada del abandono: VIDEO

En TikTok los usuarios quedaron conmovidos con la historia de “Nena”, una perrita que fue abandonada en la carretera, en Cancún, y que la Fundación Huellas Alemán intentó salvar, sin embargo, su salud estaba muy deteriorada y la tuvieron que dormir. Aunque previo a despedirse de ella, le dieron de comer un festín y la llevaron a la playa, para que se divirtiera mucho.

En la cuenta de Fundación Huellas Alemán se contó su historia y se mostró cómo “Nena” disfrutó de 20 hamburguesas, además de que la pasó muy bien en el mar. Muchos usuarios lamentaron que no se pudiera hacer nada más para que la perrita pudiera vivir bien; muchos más aseguraron que lloraron y se despidieron de ella.

Pasó su último día muy feliz. Foto: @fundacionhuellitasaleman/ TikTok.

¿Qué es lo que padecía “Nena”?

“La condición de ‘Nena’ no es favorable… Está inflamada, tiene edema en todo su cuerpo. Solo empeorará con los días, hoy que la levanté le supuró su pata. Quiero que no sufra, quiero que se vaya en paz, porque no hay solución… Me rompe el corazón. Estoy destruido, no se merecía que la dejaran abandonada a pie de carretera con ese tumor”, contó quien lleva la cuenta del proyecto.

Se la pasó muy bien. Foto: @fundacionhuellitasaleman/ TikTok.

“Gracias por los que apoyaron a “Nena”… Ella la pasó muy bien en la playa y pues así quiero que la recuerden, como una perrita feliz”, concluyó. Muchos de los usuarios agradecieron a Fundación Huellas Alemán por la labor que hace para rescatar a los animalitos en situación vulnerable.