La esposa que jamás abandonó al narco más peligroso del mundo que sigue huyendo 30 años después

Colombia tuvo al primer narcotraficante considerado como el más peligroso del mundo durante la década de 1980 y 1990, quien en los años setentas conoció a una jovencita de tan solo 14 años de edad cuando él tenía 11 más, con la que iba a tener a su primer hijo que el capo decidió que abortara para un año después casarse con la menor, su nombre: Pablo Escobar.

María Isabel Santos Caballero era la menor que se convirtió en la esposa del fundador del cártel de Medellín con quien contrajo nupcias el 26 de marzo de 1976 y un año después dio a luz a Juan Pablo Escobar. Desde ese tiempo Escobar comenzó a tener grandes cantidades de dinero con la formación del cártel que sería considerado con el de mayor poder en el mundo por el tráfico de cocaína.

Pablo Esobar se casó con su esposa 11 años menor que él. Foto: Archivo

El drama que vive la esposa de Pablo Esobar

Las entradas de dinero eran producto de los negocios en el sector inmobiliario que Escobar decía tener; sin embargo, se trataba del tráfico de drogas que rápidamente llegaba a su mercado más importante, Estados Unidos. María y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, tenían que esconderse de los ataques de los otros grupos delincuenciales que competían con el cártel de Medellín.

Durante los años que María Isabel Santos vivió al lado de Pablo Escobar Gaviria, asegura que actuó de manera totalmente opuesta a lo retratado en la serie de Netflix, Narcos, donde su personaje era una mujer fría y calculadora que era seducida por el dinero del narco, además por la política.

“En Narcos me muestran con revólver y manejando dinero, lo que no tuvo absolutamente nada que ver con mi realidad. Si he llegado hasta aquí en esta historia es porque algunas cosas buenas he tenido que hacer. Ese es el dolor que yo siento. La gente no me mira como un ser humano, la gente mira en mí al personaje de mi marido", acotó citada por Esquire.

María siempre estuvo al lado de su esposo Pablo Escobar. Foto: @PaViejaEscuela

¿Por qué la esposa de Pablo Escobar jamás lo abandonó?

Al ser cuestionada por la razón que la mantuvo al jefe narco colombiano, María respondió de manera tajante que fue por el amor que sentía por el padre de sus hijos:

"Esas preguntas, probablemente, son las mismas que miles de personas se hacen sobre mí. La respuesta es porque lo amaba; y aunque a muchos les parezca insuficiente, la verdad es que esa fue la razón por la que estuve a su lado hasta el último día de su vida, a pesar de que infinidad de veces no estuve de acuerdo con sus acciones y sus decisiones", sentenció la mujer que ahora vive en el exilio.

Sin embargo, más de 30 años después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, María que ahora es conocida como Victoria Eugenia Henao, afirma que sigue escapando, aunque ya no de los cárteles que buscaban matarla y a sus hijos, ahora por ser señalada de haber sido parte de los actos de “barbarie” que cometió su esposo que llegó a detonar explosivos en lugares públicos, situación que dijo, jamás formó parte de su vida.