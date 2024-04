Hallan cadáver de bebé en una carretera, su mamá se arrojó desde el vehículo

En la autopista 405 en Culver City, Estados Unidos, fue hallada sin vida una bebé de ocho meses. Entre los carriles de carretera se encontraba la menor en los brazos de su hermana de nueve años, quienes fueron lanzadas por su madre desde un vehículo durante la mañana del lunes.

Las autoridades de la policía de Los Ángeles informaron que la bebé fue golpeada por varios vehículos y murió, de acuerdo al diario NBC4. La otra niña de nueve años pudo llegar al carril de descanso de la autopista donde fue encontrada por los agentes y tenía el cuerpo de su hermana en brazos.

While conducting their investigation homicide detectives learned of two additional incidents that occurred earlier in in the morning, one on the 405 Freeway involving two young children and a second in Redondo Beach involving a traffic collision. (2/5)