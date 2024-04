Fofo Márquez: así se burlaba desde Estados Unidos de las leyes mexicanas | VIDEO

“Fofo” Márquez ha enfrenado a la justicia en México en más de una ocasión y en la mayoría había logrado eludir las sanciones. Algo que no ocurriría en Estados Unidos, donde se burló en las leyes mexicanas mientras se mostraba preocupado por ir a prisión luego de agredir a un policía en la calle y huir.

Así se burlaba "Fofo" Márquez de las leyes mexicanas

El youtuber fue blanco de críticas más de una vez por sus declaraciones en las que se jactaba de romper las leyes y solucionar todo con dinero; sin embargo, durante uno de sus viajes en Estados Unidos estuvo a punto de terminar en prisión luego de que agrediera a un policía en la calle, así lo relató en un video compartido en redes sociales en el que se despide de sus seguidores.

“Si en estos días no ven nada de mí es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en alguna prisión en Estados Unidos porque acabo de hacer algo que no debí haber hecho (...) Estoy un poco preocupado porque aquí en Estados Unidos no es como en México, que la haces y no te pasa nada. Entonces si ahorita no ven más videos de mí es porque me pasó algo realmente, quiero despedirme de todos ustedes por si llega a pasar algo", dijo el influencer.

Caso de "Fofo" Márquez

Rodolfo "N", de 26 años, fue detenido el pasado jueves 4 de abril tras golpear a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Estado de México, luego de un incidente vehicular. El influencer fue trasladado al Penal de Barrientos en Tlalnepantla de Baz.

Este miércoles 10 de abril se realizó la segunda audiencia del influencer, en la que una jueza lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En todo momento "Fofo" se mostró desesperado y no pudo contener las lágrimas, así lo dieron a conocer al igual que sus declaraciones con las que pidió perdón: "Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen".