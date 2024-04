Cabeza de Fofo tiene precio en penal de Barrientos: "me preocupa su integridad", dice abogado

Luego de ser cuestionado sobre las declaraciones que realizó "Fofo" Márquez de que presuntamente "su cabeza tiene precio" en el Penal de Barrientos, la defensa del influencer, Erick Rauda se dijo preocupado por la integridad de su cliente, por lo que la misma jueza que lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa también instruyó a las autoridades de la prisión para que brinde las medidas de seguridad necesarias.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la defensa del creador de contenido de 26 años, señaló que analizarán si apelarán la vinculación a proceso por tentativa de feminicidio tras la audiencia realizada en los tribunales de Tlalnepantla, en el Estado de México.

“Me preocupa la integridad del señor Rodolfo Márquez, por supuesto que me preocupa y tan es así que a la juez también le preocupó”, declaró el abogado ante los medios de comunicación

"Fofo" se muestra arrepentido durante la audiencia

La defensa recalcó que las autoridades mexiquenses instruyeron a los directivos del Penal de Barrientos para que en 12 horas se defina las medidas necesarias para proteger la vida del implicado. Incluso en las últimas horas se ha revelado cuáles fueron las palabras de Rodolfo "N" tras ser vinculado.

"Llevo tres días aislado, no me quiero morir en la cárcel. Mi cabeza ya tiene precio", habrían sido las declaraciones de "Fofo" durante su audiencia de vinculación a proceso. El influencer mexicano se dijo arrepentido por sus actos y señaló que "aquí en este mismo lugar me puedo hincar y entre todas las mujeres me pueden pegar".