Marcela Lagarde fue boicoteada por un grupo LGBT+ en la Complutense de Madrid

A través de X (antes Twitter), la periodista Lydia Cacho, dio a conocer que durante una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid la también investigadora mexicana, especializada en etnología y representante del feminismo latinoamericano, Marcela Lagarde fue interrumpida por un grupo de la comunidad LGBT, supuestamente estudiantes de la misma universidad.

El movimiento trans español se hizo presente para sabotear a la activista y se manifiesta en un video que se difundió en redes sociales donde se aprecia que se levantaron de sus asientos gritando frases en contra de la antropóloga y acusándola de transfobia. Entre sus consignas se encontraron frases como "fuera TERFS", "Feminismo incluyente", "aquí está la resistencia trans".

Esto surgió en el marco de la conmemoración del Día de la Visibilidad Trans que se conmemora el 31 de marzo y miembros de la comunidad LGBTTI+ exigen la sensibilización de la transfobia por la que han sido víctimas y pueden recibir agresiones verbales o hasta la muerte.

Acudió a dar una cátedra sobre género

El motivo por el cual Marcela Lagarde se encontraba en la Universidad Complutense de Madrid, fue para dar una cátedra a los estudiantes españoles. Supuestamente este evento formaba parte de la Cátedra la Universidad Rey Juan Carlos a través del Observatorio de Igualdad de Género, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

El objetivo de estas pláticas es trabajar a través del pensamiento feminista en la construcción de paz, el amor romántico y la autonomía de las mujeres, entre otras investigaciones que sumarían a esta lista de temas, en los que Lagarde es una experta reconocida a nivel mundial y un precedente en el ámbito.

Marcela Lagarde una reconocida feminista

Marcela fue de las primeras mujeres en teorizar sobre el feminismo, así como promover e impulsar los términos como "feminicidio" y "sororidad". Es considerada una de las mujeres en luchar por introducir el termino de "delito por feminicidio", en los códigos penales de México. Además de promover la creación de leyes como "Una vida libre de violencias".

En 1993, Marcela Lagarde, utilizó el termino feminicidio, para visibilizar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y fue a partir de ese momento que se buscó, no sólo conceptualizar, si no recalcar que los feminicidios, también son delitos de género y que el Estado ha contribuido a la impunidad de los crímenes por no tener un plan de acción para prevenirlos.