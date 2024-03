Ley antiinmigrantes en Texas: ¿por qué fue un error aprobarla? Experto lo revela

La Ley antiinmigrantes SB4 de Texas fue aprobada el martes durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en una votación dividida, por lo que ahora la policía local tiene la facultad para detener y arrestar a los migrantes para ser deportados de manera inmediata; sin embargo, la medida del gobernador Greg Abbott, incurre en una falta que choca con el artículo 1 de la Constitución estadounidense.

De acuerdo con la firma estadounidense de abogados de inmigración de Quiroga Law Office, el gobernador Abbott empleó el término “invasión” para referirse a la llegada de los migrantes a territorio texano, lo que implica que el método para “detenerla” caería en el empleo de otro tipo de acciones incluso con mayor “fuerza” por parte de la armada estadounidense.

Sigue leyendo:

¿De qué trata la ley antiinmigrante SB4 de Texas, suspendida por la Corte Suprema indefinidamente?

“Se están disparando al pie”: Florida vive hoy un día sin migrantes y sufrirá estas terribles consecuencias

La Ley antiinmigrantes SB4 está em marcha en Texas. Foto: Archivo

La firma cita la definición de invasión tomada del Black´s Law Dictionary, que la describe como el “ingreso a una ciudad o área, usando la fuerza militar, con el objetivo de tomar control”, en ese sentido, la palabra está correlacionada con una acción militar que busca llegar por un ataque para conquistarlo y genera un cambio en el gobierno establecido, señaló en un comunicado enviado al Heraldo de México Digital.

Asimismo, el término está relacionado con un saqueo de recursos, o bien la recuperación de un territorio, así como la persecución de enemigos y la defensa ante un ataque actual o futuro. El gobernador Abbott dijo que en incumplimiento del presidente Joe Biden en los deberes del Artículo 4, se dio a la tarea de activar el Artículo 1.

El Artículo 1 de la Constitución estadounidense otorga un poder al Estado para decretar la legítima defensa, en este caso de la “invasión” de los inmigrantes que llegan a Texas, señaló Gregg Abbott. Héctor Quiroga, CEO de la firma, señaló que con base la definición de invasión del Black´s Law Dictionary, la decisión de Abbott y del Congreso no tiene ni uno de los argumentos señalados para aprobar la Ley antiinmigrantes SB4.

“En este caso no se configura ningún argumento de este tipo, ya que no existe una acción hostil de parte de quienes están intentando ingresar a los Estados Unidos, en este orden de ideas, no podemos hablar de una invasión”: abogado.