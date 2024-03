¿Tercera Guerra Mundial? Putin amenaza a la OTAN tras ganar las elecciones en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, compartió un poderoso discurso tras obtener la victoria en las elecciones de su país. El líder del Kremlin consiguió su quinto mandato, el pasado domingo, tras llegar a la boleta electoral prácticamente sin oposición; con este logro, analistas políticos comentan que el funcionario estará en el poder al menos hasta 2030.

Putin ofreció una rueda de prensa tras obtener la victoria en las elecciones y habló sobre las posibilidades de iniciar una Tercera Guerra Mundial, esto al ser cuestionado sobre la situación que actualmente se vive en Ucrania. En su mensaje, el líder del Kremlin detalló que las fuerzas armadas rusas "están venciendo al enemigo", esto en relación al conflicto bélico en Kiev.

Sigue leyendo:

Luis, el exmilitar mexicano que peleó contra cárteles de droga y ahora está en Ucrania luchando contra Rusia

Reeligen por quinta ocasión a Vladimir Putin como presidente de Rusia

Putin amaga con una Tercera Guerra Mundial

Al ser cuestionado sobre la participación de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la guerra contra Ucrania, Vladimir Putin aseguró que en el conflicto bélico hay presencia de soldados extranjeros: "los soldados de los países de la OTAN están allí presentes. Lo sabemos", dijo el líder del Kremlin.

El presidente electo detalló que los soldados rusos los oyen hablar en francés y en inglés, lo que, opinó, "no es nada bueno, principalmente para ellos, ya que mueren. Y lo hacen en grandes cantidades", aseveró. Finalmente, al ser cuestionado sobre un posible conflicto entre Rusia y la OTAN, Putin comentó que "en el mundo actual todo es posible. Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese esto", señaló.

Donald Trump promete detener una guerra mundial

Por su parte, el multimillonario Donald Trump - quien busca ser el próximo presidente de Estados Unidos - aseguró que él es el único capaz de detener una guerra mundial. "No me llevará más de un día. Sé exactamente qué decirle a cada uno. Me llevé muy bien con ellos", dijo el candidato al ser cuestionado sobre las últimas declaraciones de Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte.

El candidato republicano aseveró que, incluso antes de llegar a la oficina, él podría ponerle fin a la guerra que actualmente se vive entre Rusia y Ucrania. Su discurso fue celebrado por cientos de sus seguidores, quienes buscan que el magnate regrese a la presidencia de Estados Unidos.